Terror en Televisa: Tras 8 infartos, dan triste noticia de César Bono en 'Ventaneando'

Ciudad de México.- Los miles de seguidores que tiene César Bono se encuentra en shock debido a que el querido histrión los alarmó luego de compartir una triste noticia sobre su salud. Como se sabe, en los últimos años el también comediante ha enfrentado serios problemas físicos luego de sufrir ocho infartos y perder parte de la movilidad en sus piernas, pero ahora se le añade un problema personal con un inmueble.

La tarde de este viernes 24 de noviembre el actor de Televisa dio una entrevista al programa Ventaneando para informar que aún está intentando recuperar una propiedad ubicada en el Estado de México que, de acuerdo con sus declaraciones, le fue despojada por parte de la inquilina identificada como Jessica L.R. Tras viralizarse un video en redes sociales donde el histrión pedía ayuda ante esta situación, la información fue retomada por varios programas de espectáculos.

Lastimosamente, el problema llegó a una escala mayor y es que don César reveló que recibió amenazas de secuestro por parte de la mujer que no quiere devolverle su propiedad: "Ella dijo, alguna vez dijo que yo necesitaba un levantón, que según tengo entendido en el argot de los delincuentes un levantón es que te secuestren", expresó el artista que es conocido por interpretar al personaje de 'Frankie Rivers', en la serie Vecinos.

Ella si me amenazó en un juzgado, dijo: 'Este necesita un levantón', como diciendo a ver si no le mando a hacer algo”, declaró en entrevista para la emisión de espectáculos de TV Azteca.

Sin brindar más información al respecto, Bono reiteró que su única intención es recuperar la propiedad que con tanto esfuerzo y años de trabajo logró comprar y la considera como parte de la herencia para sus seres queridos. "La señora está en Colombia por el momento, en bikini, en Cartagena, en un viaje que seguramente le pague yo con la renta que no me ha pagado. Va en contra de una persona de la tercera edad, tan claro que tengo 73 años de edad", puntualizó.

Finalmente, César Bono manifestó que por su estado de salud le es imposible hacer acudir él personalmente ante las autoridades para pedir apoyo: "No tengo que ir a ningún lado, en primer lugar por mi edad y luego por el problema cardiovascular que tuve. Al tener problemas de movilidad yo no puedo asistir, esto lo está llevando un abogado... lo que quiero que se salga de mi casa, que sea un patrimonio para mis hijos, mis nietos y no para esa señora que no es de mi familia".

Fue en días pasados cuando el artista denunció que Jessica, quien se presentó como empleada del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), lleva más de un año viviendo en su propiedad sin pagar renta. Ante este escenario, la compañía de salud respondió rápidamente a la denuncia, aclarando que la mujer no forma parte de su personal y condenaba cualquier acto de engaño hacia el actor.

Fuente: Tribuna