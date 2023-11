The Hives invita a fans a formar parte de su 'franquicia' con una convocatoria a bandas de covers

Comparta este artículo

Suecia.- En una movida audaz que podría cambiar el paisaje de la música en vivo, la famosa banda sueca The Hives ha anunciado oficialmente su iniciativa de franquicias, invitando a músicos y fanáticos de todo el mundo a unirse a esta revolución musical. La banda, conocida por su energía inigualable y su ingenio característico, busca multiplicar su presencia en los escenarios globales a través de una red global de bandas tributo oficiales.

A través de una llamativa convocatoria en redes sociales, los integrantes de The Hives expresaron su deseo de expandir su alcance en el mundo de la música en vivo. Reconociendo que la demanda de sus conciertos ha alcanzado un punto en el que la banda ya no puede satisfacerla, proponen una solución única: franquiciar la experiencia The Hives.

La banda sueca está invitando a músicos de todo el mundo a postularse para ser parte de esta innovadora iniciativa, creando así un ejército de bandas tributo que llevarán la energía y el estilo distintivo de The Hives a cada rincón del planeta. En un comunicado entusiasta, invitan a imaginar un mundo donde The Hives se presenten en todas las ciudades, todo el tiempo, y ahora esa visión se vuelve una posibilidad para aquellos que deseen iniciar su propio The Hives y montar espectáculos emocionantes.

La idea central de estas franquicias es aliviar la carga sobre la banda original, que ha estado en constante gira durante 2023 y enfrenta una demanda insaciable de sus fanáticos. A pesar de tocar casi a diario, los miembros de The Hives admiten que se está exigiendo al personal y aún no se cumplen los objetivos ni los resultados deseados.

Crédito: Internet

Aunque los detalles completos de la iniciativa aún no se han revelado, los interesados pueden encontrar información adicional y presentar sus solicitudes en el sitio web oficial de The Hives. Este paso audaz podría marcar un cambio significativo en la forma en que se experimenta la música en vivo, brindando a músicos de todo el mundo la oportunidad de rendir homenaje a esta banda influyente y formar parte de su legado.

¿Cómo solicitar una franquicia de The Hives?

Los integrantes de The Hives explican que la idea surgió cuando llegaron a un punto en el que ya no podían seguir el ritmo de la demanda pública de sus conciertos. Invitan a los interesados a ayudar a crear un mundo donde The Hives estén tocando en cada ciudad todo el tiempo. Para participar, deben ingresar al sitio web oficial de The Hives y completar un formulario con su nombre, correo electrónico y ciudad de residencia.

En su llamado, la banda subraya la importancia de hacer negocios juntos y vivir el rock 'n' roll de una manera única. Además, aquellos que se registren recibirán información detallada sobre las reglas y requisitos para obtener su propia franquicia de The Hives.

The Hives, con una exitosa gira respaldando su último álbum The Death of Randy Fitzsimmons, ha dejado una huella imborrable en la escena musical. Su participación destacada en el Corona Capital 2023 en México, así como un inolvidable concierto gratuito en el House Of Vans de la Ciudad de México, los ha consolidado como una de las bandas más icónicas del momento, y esta innovadora estrategia de franquicias promete llevar su legado a nuevas alturas.

Fuente: Tribuna