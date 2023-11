Anette Cuburu hunde a Andrea Legarreta y revive romance con ejecutivo de Televisa; la amenaza

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En las últimas horas el nombre de Anette Cuburu ha tomado relevancia en medios de comunicación debido a que de nueva cuenta hizo polémicas declaraciones en contra de Andrea Legarreta, quien fuera su compañera en el programa Hoy. La expresentadora del matutino Venga la Alegría causó controversia debido a que hace algunas horas volvió a sugerir que Andy tuvo un romance con un poderoso ejecutivo de Televisa.

Como se recordará, hace algunos años Anette dio una entrevista a Mara Patricia Castañeda en la que contó que la reconocida conductora de Hoy la había tratado mal y dijo que era una "amargada" que vivía "infeliz" en su matrimonio con el cantante Erik Rubín. Después de estas declaraciones, la trabajadora del Canal de Las Estrellas salió a defenderse y aseguró que Anette estaba mintiendo pues ellas habían tenido una buena relación.

Recientemente Mara Patricia revivió la entrevista de Andy, publicando un fragmento a través de su cuenta de Instagram: "Todavía después de que ella sale de Hoy fue a ver a mis niñas a Annie, o sea, había una relación linda, de respeto. Entonces cuando yo vi eso (declaraciones de Cuburu sobre su supuesta enemistad) me sacó mucho de onda y le escribí, le mandé un mensaje", explicó Legarreta además de que señaló que Anette había sido "agresiva".

Me respondió de una manera muy agresiva, me sacó mucho de onda. Digamos que ella tomó una decisión en su vida que le trajo consecuencias", mencionó Andrea en la entrevista.

Cuburu rápidamente se dio cuenta que Castañeda había vuelto a revivir el pleito con Andy y habría enviado un polémico comentario en su publicación: "Ay Marita, porque no le preguntas mejor de tu jefe y su romance eterno por el cual le sostienen su trabajo y ya dejan de hablar de mí!!! Que ninguna de las dos me conoce. Ella tiene mucha cola que le pisen y todo el mundo lo sabe", habría dicho la llamada 'Güera Cachanilla'.

Sin embargo, el comentario de Anette desapareció minutos después de la publicación y los internautas comenzaron a especular que se habría arrepentido de hacer estos controversiales comentarios. No obstante, ella volvió a responderle al público y dijo que ella no borró nada: "No fui yo, amor. Yo siempre doy la cara. Ya le llegará su demandita", advirtió la expresentadora de TV Azteca. Hasta este momento, ni Mara Patricia ni Andrea han respondido a la amenaza de demanda que hizo Cuburu.

