Confirman que dos personas del Palacio de Buckingham serían racistas con Meghan Markle

California, Estados Unidos.- En el año 2021, Meghan Markle y el Príncipe Harry brindaron una explosiva entrevista para la afamada comunicadora, Oprah Winfrey, en el que exactriz de Suits mencionó que dos miembros de la realeza habrían externado su preocupación sobre qué tan oscura sería la piel de su hijo, el príncipe Archie, hecho que resonó durante varios meses entre los medios de comunicación y los fanáticos de la Familia Real Británica, puesto generó el rumor de la existencia del racismo en el Palacio de Buckingham.

Aunque la duquesa de Sussex nunca aclaró quiénes fueron las personas que juzgaron al joven royal por su color de piel, la realidad es que la gente señaló directamente al actual Rey Carlos III y a su esposa, la Reina Camila; mientras que algunos más se fueron en contra de los Príncipes de Gales, William y Kathe Middleton, hecho que provocó que el hijo mayor de la princesa Diana aclarara que su familia no es racista. La incógnita continuó hasta días recientes, cuando el experto en la realeza británica Omid Scoobie estrenó su libro Endgame o Fin del juego.

Si bien, el periodista no mencionó nombres, sí confirmó la existencia de dos personas que pudieron hablar sobre el tipo de piel que tendría el pequeño Archie cuando naciera, el comunicador no aclara si se tratan de miembros directos de la realeza o si son trabajadores de la Familia Real, ya que como se sabe, los royals británicos cuentan con una gran cantidad de trabajadores que pasan las 24 horas, los siete días de la semana con ellos.

Filtran que personas del Palacio de Buckingham fueron racistas con Meghan Markle

Aunque Scoobie no aclaró muchas cosas, sí hizo especial énfasis en que sabe quiénes son, pero destacó que no podía mencionar nombres por cuestiones legales. Por su parte, el Príncipe Harry, esposo de Markle, parece haber dado un paso hacia atrás con respecto a que su familia es racista, ya que si bien, en primera instancia no intentó aclarar el malentendido, varios meses después brindó otra entrevista en la que aclaró que todo se había malinterpretado.

En tanto, Omid Scoobie reveló que, aunque la relación de el Rey Carlos III con Meghan Markle parece ser distante, ambos se mantuvieron en contacto cuando explotó la bomba del supuesto ataque de racismo del que la duquesa de Sussex fue víctima mientras estaba esperando a su hijo. En los textos, el hijo de Isabel II se muestra preocupado por las declaraciones que la pareja real dieron frente a Oprah Winfrey.

