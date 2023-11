'Exatlón': Jawy Méndez se cansa de las quejas de Macky González y amenaza con no hablarle

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La séptima temporada de Exatlón México arrancó con muchas emociones, pues todos los atletas tienen la firme convicción de querer avanzar en la aventura y bañarse de gloria al obtener el campeonato, aunque en el camino han ido forjando amistades rivalidades y todo parecía indicar que hasta romances.

Sin duda, la convivencia 24/7 es un ingrediente importante para que se den estos lazos se den y en tan sólo un par de semanas Macky González comenzó a ver de una manera diferente a Jawy Méndez, a quien acusó de arrogante en su llegada y ahora admite que le parece un hombre atractivo, mientras que él también ha mostrado intenciones por conocerla la más y ver si se puede dar algo más allá del juego.

No obstante, a pesar de que todavía no son nada, han comenzado a tener algunos malentendidos y discusiones que podrían hacer que su romance se acabe antes de haber comenzado, pues la campeona de la primera temporada es muy exigente cuando se trata de una relación y cualquier error no duda en resaltarlo, aunque a veces hace más grandes las cosas de lo que son.

A penas hace unos días, el exintegrante de Acapulco Shore tuvo la mala idea de decirle que le gusta cómo están fluyendo, lo cual para Amancay fue una bandera roja que le advierte que podría no estar tomando tan en serio las cosas, por lo que incluso lo confrontó para hacerle saber que no está dispuesta a pasarla con él, pues siempre ha buscado que sus relaciones sean serias.

Por su parte, Luis Alejandro Méndez le aclaró que se refiere a que están en el proceso de conocerse, pues aunque hay atracción física no han descubierto todo el uno del otro, lo cual de alguna manera la tranquilizó, pero tal parece que se encuentra confundida y a todo le encuentra un pero, algo que ya está cansando al peleador de Artes Marciales Mixtas, quien amenaza con marcar su distancia.

Siento que Jawy da señales confusas, a veces me dice que quiere conocerme y que aremos todo súper bien, entonces eso me anima, pero después dice que vamos a fluir como amigos y me está costando tanta contradicción", platicó Macky ante las cámaras.

Además, le pidió que deje de llamarla 'bebé', pues es algo que la confunde y le dijo que ella referirá hacia él como Alejandro, pues no quiere recordar su pasado como Jawy: "Sabes, no te voy a hablar. Yo les digo bebé a todas, así no te hablo y nos mantenemos felices todos, para que no se me salga un bebé o un fluir", respondió el influencer.

Después de toda las discusiones que han tenido, ahora es cada vez más incierto si es que se darán la posibilidad de tener un noviazgo, pero ambos han dicho tener claro que su prioridad es la competencia, por lo que trataran que esto no afecte su desempeño y mucho menos al equipo azul.

Fuente: Tribuna