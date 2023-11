Flor Rubio hunde a esposa de Brandon Peniche tras comentarios contra 'El Capi' Pérez

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa conductora de espectáculos, Flor Rubio, decidió meterse en medio del pleito que hay entre Brandon Peniche y 'El Capi' Pérez, saliendo en defensa de su aún compañero del programa Venga la Alegría. La periodista mexicana expuso que la persona que estaría detrás de la rivalidad de estos personajes sería Kristal Cid, la esposa del galán de telenovelas del Canal de Las Estrellas.

Como se sabe, en días pasados el protagonista de melodramas como Ni contigo ni sin ti, Nadie como tú y Contigo dio una entrevista a su excompañera Anette Cuburu en la cual fue cuestionado sobre cómo se llevó con el elenco de VLA. Pero cuando le preguntaron por Carlos Alberto Pérez, mejor conocido como 'El Capi', Brandon mencionó que no se habían llevado bien y que no le gustaban las bromas que hacía sobre él.

Así lo reveló el hijo de Arturo Peniche: "Con 'El Capi', no me cae mal, no me cae bien, la verdad me da igual y sin agraviar a nadie, no hubo química... no me cae bien la gente que se mete conmigo, entiendo que debí pagar piso, pero luego se echó dos o tres comentarios que a mí no me agradaron", declaró el actor de Televisa. Estas declaraciones provocaron controversia, sobre todo porque anteriormente él había dicho que no le molestaban las bromas de Pérez.

Al enterarse de estos comentarios, Flor Rubio no dudó en dar su versión y aseguró que Brandon no se incomodaba con su excompañero de TV Azteca sino que en realidad era su esposa la molesta: "La que yo creo que realmente se enojaba, no era tanto Brandon Peniche, sino la esposa", dijo y luego recordó que en algunas ocasiones la hija de Sharis Cid usaba sus redes sociales para quejarse de 'El Capi':

Si ustedes se acuerdan, la esposa de Brandon, Kristal, escribía muchas cosas en redes, no le importaba que fueran compañeros 'Capi' y Brandon".

Pero la cosa no paró ahí y Flor añadió: "Su esposa era la que le calentaba mucho la cabeza y entiendo que Kristal no estaba dentro de la dinámica del programa y no entendía que no había mala voluntad". Asimismo, la periodista señaló que Brandon no estaba acostumbrado al ritmo de la conducción y por eso cometía muchos errores, los cuales 'El Capi' aprovechaba para hacer sus bromas: "'Capi' es trabajo, no lo hace por molestar, simplemente es parte de su chamba".

Finalmente, Flor acabó revelando que Brandon Peniche fue uno de los conductores consentidos del Ajusco cuando Sandra Smester era la líder y por ello no había nada en su contra: "Si alguien era favorecido por la administración anterior (de TV Azteca) era Brandon Peniche, lo querían, lo consentían, le daban las mejores oportunidades, los especiales, realmente si algo malo hubiera sucedido lo hubieran protegido", mencionó la conductora.

Fuente: Tribuna