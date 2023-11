Jamie Lynn Spears rompe el silencio sobre el beso "icónico" de Britney y Madonna

Comparta este artículo

Estados Unidos. - En una reveladora entrevista durante su participación en el reality show I'm a Celebrity Get Me Out of Here, Jamie Lynn Spears, de 32 años, compartió sus reflexiones sobre el beso "icónico" entre su hermana Britney Spears y Madonna en los MTV Video Music Awards de 2003.

Jamie Lynn, conocida por su papel en Zoey 101, recordó el momento y su reacción mientras veía el evento desde casa. "Estaba en casa viendo como, 'Oh, está bien, esto será divertido mañana en la escuela, no puedo esperar'", dijo a Fred Sirieix, coanfitrión del programa.

Britney y Jamie Lynn Spears

La hermana menor de Britney expresó que, a pesar de tener alrededor de 12 años en ese momento, era una "niña normal" antes de alcanzar la fama a través de Nickelodeon. Jamie Lynn destacó que siempre defendió los movimientos profesionales de su hermana, y su madre, Lynne Spears, consideró que el momento era "artístico".

Cuando se le preguntó sobre su relación actual con Britney, Jamie Lynn respondió tímidamente: "Sí, amo a mi hermana". Aunque insinuó que existe amor entre ellas, no profundizó sobre la relación actual.

La entrevista también hizo referencia a la relación entre las hermanas, señalando los altibajos a lo largo de los años. Britney Spears, en sus memorias The Woman in Me, detalló sentirse "traicionada" por Jamie Lynn, quien, según Britney, escribió un libro aprovechándose de la atención mediática que recibía su tutela. A pesar de ello, Britney expresó que su "corazón" está con Jamie Lynn y le desea "lo mejor".

Ha pasado por muchas cosas, incluido el embarazo adolescente, el divorcio y el accidente casi fatal de su hija. Ha hablado sobre el dolor de crecer a mi sombra", continúa su libro. "Estoy trabajando para sentir más compasión que ira hacia ella, y hacia todos los que siento que me han hecho daño. No es fácil".

La relación entre las hermanas Spears ha experimentado desafíos públicos, pero las declaraciones recientes de Jamie Lynn indican un deseo de mantener el enfoque en el amor familiar y la comprensión.

Fuente: Tribuna