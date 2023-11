La pareja de Juan José Chimal denuncia a Natalia Alcocer por difamación y así se defiende

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Natalia Alcocer no deja de estar en medio de la polémica por la relación con sus parejas y como si no fuera suficiente el pleito legal que sostiene con Juan José Chimal por la pensión alimentaria de sus hijas y a quien acusa de violencia, ahora es la actual pareja del empresario la que la demanda por el delito de difamación.

Todo comenzó a partir de que 'La Vikinga' declarara en el programa De Primera Mano que Orlanda Anaya, novia de su ex, creaba cuentas falsas en redes sociales para molestarla, tanto a ella como a familiares y amigos, lo cual habría escalado al punto de etiquetar a una de sus hijas en las publicaciones de ataque.

Por lo anterior, Orlanda decidió dar replica en el vespertino de Imagen Televisión y negó dichas explicaciones, además de que advirtió que ya tomó acciones legales para ponerle un alto a la exparticipante de Survivor México: "Yo soy la acosada, yo siento que soy la víctima, que de rebote me está llegando tanta mala vibra y no me la merezco ¿Yo qué le hice? No la conozco, no sabe quién soy", reprochó.

La novia de Chimal asegura que ya hay una denuncia formal contra Alcocer por difamación, pues dice estar dispuesta a que la investiguen para que se demuestre que ella no está detrás de ninguna cuenta que promueva el hate, pues asegura que a ella no le beneficia en nada, al contrario ya que no desea verse involucrada en problemas y negó que aconseje a su pareja de no dar pensión.

No sería capaz, aparte el señor es una persona madura, él toma sus decisiones. Juan José es un gran padre que extraña a sus hijas y quiere ser un padre presente", aseguró Anaya.

Por su parte, Natalia Alcocer se mantuvo firme en su postura y cree que Orlanda es víctima de la misma violencia que vivió a lado de Juan José, a quien describe como un hombre narcisista capaz de poner en contra a dos mujeres, por lo que espera que logre salir de ahí y niega que sea real la denuncia: "Se está comprando un problema que no debe de comprarse. Hay muchas cosas que no concuerdan de lo que dice. Primero dice que me demandó por difamación, el delito de difamación no existe, esa denuncia ¿Dónde está?".

Fuente: Tribuna