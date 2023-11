Luis Miguel se toma un tiempo para saludar a Peso Pluma en concierto de la CDMX

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luis Miguel sigue causando furor con su gira y la noche del pasado viernes 24 de noviembre hizo retumbar la Arena Ciudad de México al interpretar sus mejores éxitos, demostrando que es uno de los mejores cantantes del país y como era de esperarse después de años ausente de los escenarios, fanáticos e incluso personalidades del medio añoraban volverlo a ver y se dieron cita en el recinto para disfrutar de su talento.

Peso Pluma fue uno de los que no se perdió el show del llamado 'Sol de México', pues se dejó ver en primera fila en compañía de su novia Nicki Nicole, con quien paso una romántica velada escuchando éxitos como La Incondicional, Culpable o No y Sabor a Mí, por mencionar algunos de los temas del famoso, de quien se han declarado fans.

Sin duda, lo que sorprendió del evento fue que Luis Miguel reconoció entre el público a la pareja de cantantes y se tomó un tiempo para acercarse a sus lugares y saludar al intérprete de Lady Gaga, quien le respondió el gesto que fue captado por algunos de los asistentes, así que como era de esperarse las imágenes de inmediato se viralizaron en diferentes redes sociales.

Luismi estaba cantando Cuando Calienta el Sol cuando se percató de la presencia de la estrella de los corridos tumbados, así que le dio la mano y el joven no dudó en estrecharla en señal de saludo, así que después hizo lo mismo con la argentina, quien lucía visiblemente emocionada por el momento, mismo que estaban compartiendo con Alejandro Basteri, el hermano del cantante con quien platicaron e incluso se tomaron la foto del recuerdo.

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que Luis Miguel saluda a otro famoso en sus conciertos, también hizo lo propio con Carolina Herrara, pero a quien no tomó en cuenta fue a Cristian Castro, quien acudió a dos de sus show y se dejó ver muy efusivo, pero el cantante no lo vio o decidió ignorarlo, pues hace años se dijo que tenían una gran rivalidad debido a que fueron competencia directa en su época de mayor éxito.

Algunos fanáticos destacaron que hubiera sido épico que Luis Miguel invitara a subir al escenario a Hassan Emilio Kabande Laija, por lo que piden que después de ese cordial saludo se dé una colaboración, pero al menos quedó en evidencia que el intérprete de Ella Baila Sola tiene una buena relación 'El Sol'.

Fuente: Tribuna