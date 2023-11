Mariana Ochoa revela si arrancará su carrera como solista tras el fin de la gira de OV7

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de todo el trabajo que costó que OV7 se reuniera, la gira por los 30 años de la creación de la agrupación resultó todo un éxito y está cerca de llegar a su fin, razón por la que le cuestionaron a Mariana Ochoa sus próximos planes para carrera, pues siempre ha pregonado que ama cantar, ¿se lanza de solista?

La famosa agrupación de pop se despide de los escenarios con una última presentación, la cual se realizará el próximo 14 de diciembre en la Arena Ciudad de México, y aunque sus fans se resisten a que se disuelva el proyecto, la realidad es que las diferencias entre algunos, así como sus intereses personales hacen que este momento sea inminente.

Mariana confiesa que aunque estar en los escenarios es lo que más le apasiona, por ahora no tiene planes de seguir cantando: "No tengo pensado ahorita arrancar como solista", la famosa explicó que por ahora los planes que ha visualizado para el próximo 2024 no incluye lanzarse de manera independiente, aunque no descarta que pueda grabar alguna colaboración con otros aristas.

La también actriz, compartió que Regina Ovando la invitó a colaborar y en enero saldrá a la luz el material que advierte le va a encantar a sus fans, pero como lleva años de preparación y de experiencia dentro del medio, desea volver a realizar teatro musical, por lo que buscará oportunidades en ese ámbito, aunque se mantiene al pendiente de su faceta de empresaria.

OV7 se despide de los escenarios | Imagen especial

Mi proyecto inmediato para arrancar el año son mis negocios personales, mucha gente lo sabe que desde la pandemia abrí una agencia de influencer marketing, traemos mucho trabajo", compartió.

¿Habrá bioserie de OV7?

Respecto al proyecto del documental, el cual era muy esperado por sus fans, Mariana Ochoa confesó que se encontraba en desarrollo el proyecto, ero por falta de tiempo no lograron terminarlo: "Ha sido muy complicado entrelazar 7 historias, no es la historia de una persona, sino de 7 y se llevó mucho más tiempo del que se pensaba", comentó.

No obstante, la protagonista de La Hija del Jardinero dijo que no descartan que en algún momento puedan retomar este proyecto, pues le parece un gran regalo para quienes han seguido su trayectoria como grupo, pero por ahora es un hecho que ese material no saldrá a la luz.

fuente: Tribuna