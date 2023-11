Mariana Seaone crea polémica al apoyar a miembro de Aarón Y Su Grupo Ilusión, acusado de abuso

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Si bien, Mariana Seaone es ampliamente conocida en el mundo de la farándula por ser una gran villana de telenovelas, como es el caso de Por Ella Soy Eva, la realidad es que la famosa también ha derrochado talento en el mundo de la música, donde ha triunfado en el género de la cumbia con grandes éxitos como es el caso de Mermelada, Seré una niña buena, Propiedad Privada y Como un fantasma, la realidad es que ni esto ha sido suficiente para que la gente de redes sociales la perdonara por emitir su apoyo hacia un músico acusado de abusar de una menor de edad.

A lo largo de su trayectoria, la Seaone se ha mostrado como una persona sumamente comprometida con sus amigos, no por nada, ha sido de las pocas artistas que aún continúa mostrando su pleno apoyo y cariño a Pablo Montero, polémico cantante y actor que tuvo problemas con Juan Osorio al protagonizar la bioserie no autorizada de Vicente Fernández, debido a que llegaba ebrio o directamente se ausentaba de las filmaciones de la dramatización; así como también llegó a ser acusado de abusar de una jovencita en Chiapas.

De manera similar, el pasado viernes, 24 de noviembre, Mariana expresó su apoyo de manera abierta hacia el músico Rafael González, quien es integrante de la agrupación, Aarón y Su Grupo Ilusión, banda con la que la famosa ha hecho colaboraciones en más de una ocasión, ¿la razón? El día jueves trascendió la noticia de que el artista fue acusado de abusar de una menor de edad en Ciudad Nezahualcóyotl, en el Estado de México, motivo por el que la banda lanzó un comunicado, a través de su cuenta oficial en Instagram, en el que aseguraron que estaban esperando a que las autoridades realizaran su trabajo, así como también se deslindaron de cualquier actividad que su compañero realizara fuera del trabajo.

“En primer lugar, queremos enfatizar que estamos comprometidos con la transparencia y la integridad en todas nuestras acciones. Actualmente estamos esperando que se esclarezca la situación en torno a los hechos ocurrido el jueves 23 de noviembre. Hasta que se resuelva esta situación, nos reservamos cualquier comentario adiciional y confiamos en que se hará justicia.”, se leía en el comunicado.

Comunicado emitido por 'Aarón y Su Grupo Ilusión'

Créditos: Instagram @aaronysugrupoilusión.oficial

Es bajo este contexto que Mariana Seoane emitió su postura, en la sección de comentarios, donde declaró: “Estamos contigo, Rafael González”, dicho comentario no pasó por desapercibido para los usuarios de la mencionada aplicación de la cámara multicolor, quienes no tardaron en destrozar a la cantante de La Malquerida, a quien le llamaron la atención por emitir su postura en una situación tan delicada como este caso: “Ay no, ¿cómo vas a estar con él?”, “¿Y ahora estás metiendo las manos al fuego por este viejo? Solo porque cantó una canción con ellos, ¡no te pases Mariana!”, entre otros.

Cabe señalar que, hasta el momento, la estrella de televisión, no ha emitido su postura con respecto a las acusaciones de la gente; tampoco mencionó nada sobre el tema en su presentación durante la noche del pasado viernes, 24 de noviembre en la Condesa del puerto de Acapulco, Guerrero, sitio en el que ofreció un concierto en apoyo a los damnificados por el huracán Otis, donde cantó varios de sus éxitos, incluyendo los que ha cantado con Aarón Y Su Grupo Ilusión.

