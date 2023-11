Ozzy Osbourne revela cuánto le queda de vida en una entrevista reveladora con Rolling Stone

Comparta este artículo

Estados Unidos. - En una entrevista exclusiva con Rolling Stone UK publicada el jueves, el icónico Ozzy Osbourne, también conocido como el "príncipe de las tinieblas", compartió sus pensamientos sobre la vida y la muerte mientras enfrenta una serie de desafíos de salud.

A sus 74 años, Ozzy reveló que, en el mejor de los casos, espera vivir unos diez años más y reflexionó sobre la naturaleza efímera del tiempo cuando envejeces. La entrevista incluyó un momento revelador en el que Ozzy le dijo a su esposa Sharon Osbourne, quien estaba preocupada por un porro que él fumó: "'¿Cuánto tiempo quieres que viva?' En el mejor de los casos, me quedan 10 años y cuando eres mayor, el tiempo se acelera".

Ozzy, quien ha compartido previamente su pacto de suicidio asistido con Sharon, expresó que no teme morir, pero no desea una existencia prolongada y dolorosa. "Me gusta la idea de que si tienes una enfermedad terminal, puedes ir a un lugar en Suiza y hacerlo rápidamente", comentó.

La salud de Ozzy ha sido objeto de preocupación pública, especialmente después de que fuera diagnosticado con la enfermedad de Parkinson en 2020. El líder de Black Sabbath se sometió a una cirugía de columna en junio de 2022 para abordar el daño causado por una caída en 2019, y admitió que la operación tuvo complicaciones significativas, dejándolo con problemas de equilibrio.

El rockero reflexionó sobre su sorprendente longevidad, mencionando la pérdida de amigos cercanos y preguntándose por qué él sigue siendo "el último hombre en pie". Haciendo referencia a sus problemas pasados de abuso de sustancias, Ozzy compartió: "Me han bombeado el estómago Dios sabe cuántas veces".

Sharon Osbourne también fue entrevistada y habló sobre la difícil situación que la familia ha atravesado durante los últimos cinco años debido a las operaciones y la salud en deterioro de Ozzy. "Ha pasado por todas estas operaciones y todo se ha sentido como una pesadilla", comentó.

A pesar de los desafíos, Ozzy expresó su deseo de realizar algunos conciertos para agradecer a sus leales fanáticos. "Esa es una de las cosas que más me ha molestado: nunca tuve la oportunidad de decir adiós o gracias", compartió. "Porque mis fans son de lo que se trata. Si puedo hacer unos cuantos conciertos... Por alguna razón, ese es mi objetivo para trabajar. Para hacer esos shows".

Fuente: Tribuna