Por abuso a su hijastra de 11 años de edad, arrestan a fundador de Aarón Y Su Grupo Ilusión

Ciudad de México.- A través de redes sociales y programa de Sale el Sol, se informó que el reconocido acordeonista, Rafael N, que también fue el fundador de Aarón Y Su Grupo Ilusión, acaba de toparse con la justicia, debido a que las autoridades mexicanas arrestaron al músico bajo el delito de abuso sexual en contra de su propia hijastra, la cual lamentablemente solo tiene 11 años de edad y varios meses viviendo este infierno bajo su propia casa.

Fue la madre de la víctima y esposa de Rafael, Tere Delgado, bailarina y coreógrafa del Grupo Aroma, la que alzó la voz públicamente para revelar lo que estaba pasando, empleando sus redes sociales para compartir que: "Hoy se realizó la detención del señor Rafael 'N' gracias a la orden de aprehensión que realizó la fiscalía luego de realizar las pruebas correspondientes al delito de ABUSO SEXUAL A MENOR".

Ante este hecho, Tere dijo que desgraciadamente no vio esto antes, pero que ahora sabía lo que pasaba iba a sacar todo ese valor por su pequeña, confesando que todo se descubrió: "Tras terapias psicológicas se descubrió que mi hija estaba ocultando el abuso sexual que tenía, percatándonos que de todos los malos momentos que puede pasar una niña, los estaba pasando en su propia casa", señalándose devastada por la situación.

Tere informa de la detención de Rafael 'N'. Internet

Ante este hecho, destacó que: "Hoy, el señor Rafael 'N' está detenido a pesar de todas las piedras que me ponían en el camino pagadas con dinero para callar bocas, callándolas con abuso de poder. Exigí a la justicia prestar atención a mi caso y no me importará gritar, no me importará levantarme con una cartulina afuera de la fiscalía", señalando que al igual que muchas personas, estuvo a punto de que los sobornos taparan el caso, pero ella peleó por su causa y la de su hija.

Finalmente, declaró que estaba lista para seguir llevando hasta las últimas instancias la situación, señalando que antes que esposa, que figura pública o cualquier otra cosa, era madre, y ahora que sabía la situación, iba a cuidar a la menor de edad con todo lo que tenía. Cabe mencionar que el fundador de la agrupación musical después de su detención fue trasladado al penal del Bordo de Xochiaca, en Ciudad Nezahualcóyotl del Estado de México, de donde es originario.

Fuente: Tribuna del Yaqui