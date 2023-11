"Todo cambia": Danna Paola da contundente respuesta a haters por su tema 'Aún Te Quiero'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa cantante del pop y querida actriz de melodramas, Danna Paola, recientemente empleó sus redes sociales para dejar en claro que está lista para seguirse arriesgando con la música, debido a que lanzó una contundente respuesta a los miles de internautas que le comentaron mucho hate con respecto a su nuevo tema musical, Aún Te Quiero, señalando que era diferente pues "todo cambia".

Como se sabe, Danna hace un par de días que estrenó su nuevo sencillo, con el cual exclamó varios sentimientos negativos a temas de pasadas relaciones sentimentales, por lo que se han dividido muchas opiniones, debido a que hay quienes afirman que es un gran éxito y podría convertirse en un himno para aquellas que han salido de una mala relación sentimental, mientras que otras han criticado fuertemente a la creadora de temas como Oye Pablo.

Ante este hecho, la también actriz empleó su cuenta de X, antes conocida como Twitter, para responderles de una manera muy explícita lo mucho que odia esas actitudes, señalando: "Es muy decepcionante leer algunos 'fans' tan preocupados por números, playlist, debuts, y quejándose esperando música 'más comercial'. Wtf, ¿qué es esto? ¿En qué se han convertido? Mi música no es competencia, no es un concurso y es muy triste ver cómo no les interesa la música".

De igual forma, la actriz de melodramas como María Belén y Atrévete a Soñar agregó: "Ustedes solitos se han contaminado de esta toxicidad, no podemos tener un lanzamiento en paz porque ahora todos se creen managers, productores, compositores, PRs, hasta disqueras… ser “fan” de un artista es conectar con la MÚSICA que hace y si no conectan creo que es bueno aceptar que aquí no es tu lugar y, está bien, no intoxiques a los demás, aquí no quiero eso".

Finalmente, la intérprete de temas como Xtasis y Sodio, señaló que ella iba a seguir creando música de todo estilo y según su corazón dicte, mencionando: "Todo cambia, todo evoluciona y yo sabia que todo está transición iba a ser difícil, distinta, algunos se quedarán otros llegarán… yo les comparto con el alma mi arte y ustedes me devuelven amor y eso es lo que mas me importa, saber que soy parte de tu vida, en tu día a día, con mi música es el mayor regalo".

Fuente: Tribuna del Yaqui