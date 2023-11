Tras alegar violencia familiar, Britney Spears ya habría firmado el divorcio de Sam Asghari

Comparta este artículo

Estados Unidos.- Todo parece indicar que después de que se alegara violencia familiar y de mucho drama de pareja, recientemente ha comenzado a correr el rumor de que la famosa y reconocida cantante estadounidense, Britney Spears, está cada vez más cerca de llegar a un acuerdo aceptable para finalmente poder haber firmado el divorció con el guapo y tan reconocido modelo, Sam Asghari.

Como se sabe, en el mes de agosto del año en curso, fue cuando se confirmó que la intérprete de temas como Toxic, había terminado con su matrimonio después de un año y se estaba divorciando de Sam, y aunque ninguno ha dado el por qué, en TMZ afirmaron que la razón es el carácter explosivo de la cantante, pues señalaron que tuvieron una fuerte pelea en la cual ella habría golpeado a su ahora exesposo en más de una ocasión.

Pero, no solo el modelo habría terminado con golpes, pues una fuente declaró que ella también habría terminado en el hospital por un golpe que le abriría la frente tras tropezarse, caerse y golpearse la cabeza con una mesa, lo cual supuestamente ocurrió porque ella estaba caminando por el pasillo de un hotel discutiendo a gritos con Asghari, por lo que no se daría cuenta del camino y sus obstáculos, por lo que terminaría tropezando.

Britney y Sam se casaron en el 2022. Internet

Ante este hecho, tanto la creadora de temas como Hit Me Baby One More Time y el modelo, no se han pronunciado con respecto al tema de su separación, pues ella simplemente declaró que estaba en un momento de mucha paz y viendo más el lado positivo de todo lo que le sucede a lo negativo, mientras que él señaló que le deseaba lo mejor y que estaba orgulloso de que Spears se liberara de un gran peso con su libro The Women In Me.

Y ahora, según una fuente cercana a la expareja, a través de un breve comunicado, comentaron que están tratando todo ahora de una manera más "cordial" y muy cerca de llegar a un acuerdo final y ya firmar el divorcio, declarando que desde septiembre se dejaron de seguir de Instagram y de toda red social, afirmando que "han tenido poco o ningún contacto, por lo que 'cordial' es exagerado, pero no hay drama actualmente".

Britney y Sam. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui