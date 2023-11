Tras divorcio, Tania Rincón revela que está lista para el amor; saldría con colega de TUDN

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A pocos meses de que anunciara su divorcio a través de las redes sociales y después en el programa Hoy, la famosa presentadora de TV y querida actriz, Tania Rincón, recientemente brindó una muy reveladora entrevista en la cual confesó que está lista para poder nuevamente tener amor en su vida, haciendo referencia al de pareja, por lo que han regresado los rumores de que saldría con uno de sus colegas de TUDN.

Como se recordará, fue en el mes de febrero del año en curso, Rincón a través de su cuenta de Instagram confesó que se encontraba en pleno trámite de divorcio con el que fue su pareja por 17 años y tuvo dos hijos, Patricio y Amelia, en ese tiempo, Daniel Pérez, señalando que todo se estaba dando desde el amor que aún se tenían, asegurando que no había terceros en discordia ni peleas entre ellos.

Y ahora, a nueve meses de anunciar su separación, la expresentadora de Venga la Alegría, confesó que si le hablan de amor a ella le va: ¡Ay, muy bien! en el amor estoy muy feliz. Tengo el amor de los fans, de la gente, el amor de mi familia, muy contenta", pero cuando se le recalcó que hacían referencia al de pareja, señaló: "Estaría padre ¿verdad? qué hacen que les llego aquí de la mano y les digo 'aquí está el amor de mi vida'".

Tania Rincón. Internet

De la misma manera, hizo frente a las especulaciones en que la emparejan con sus colegas de TUDN, la expresentadora de Guerreros 2020, por verla en diferentes eventos con alguien, esta declaró: "Pues me van a seguir viendo con muchos porque tengo muchos amigos y siempre he sido muy amiguera. Antes no decían nada porque decían 'ésta está casada' y ahora que está soltera dicen 'sí, este es, este es el bueno'. Y sí me van a seguir viendo con mucha gente porque siempre me hago acompañar de amigas y amigos, así que pues así, aquí andaré".

Finalmente, señaló que ella está muy feliz con el amor que tiene en su vida, señalando que era mucho, pues: "Tengo amor de amigos, sí, y de mis hijos de mí Patricio y Amelia", aclarando que si se presenta la oportunidad de tener otro novio señaló: "No me cierro a una relación, alguien me va a querer, van a ver lo voy a encontrar, debe estar por ahí", agregando que por el momento sigue soltera y libre de compromisos.

Fuente: Tribuna del Yaqui