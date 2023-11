Triste Navidad: Tras su pelea con Ana Bárbara, José Emilio revela sus planes decembrinos

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de su tan severa pelea con la famosa y reconocida cantante del regional mexicano, Ana Bárbara, el polémico joven y aspirante a actor, José Emilio Fernández Levy, recientemente acaba de hablar ante la prensa, en la cual confesó cuáles serán los planes que tiene para las fiestas decembrinas de este año 2023, demostrando un panorama de una triste Navidad.

Como se sabe, José Emilio se encuentra peleado con cada miembro de su familia, puesto a que María Levy y Paula Fernández Levy, han estado separados, debido a la batalla legal que enfrentan desde hace poco más de una década por la herencia de su madre, Mariana Levy, mientras que con su padre perdió todo contacto hace meses al acusarlo de robarle lo que por derecho le pertenece del testamento que dejó la fallecida actriz.

Lastimosamente, dado al fallecimiento de su abuela, Talina Fernández, se quedó sin un lugar al cual acudir, pues quién fue su segunda madre y que lo crio desde los ocho meses, la intérprete de Lo Busqué, no quiere ni oírlo nombrar desde que este acusó al prometido de este, Ángel Muñoz, de haber maltratado a sus medios hermanos y de solamente usar a la famosa cantante del regional mexicano por su dinero y la fama que tiene.

Y ahora, durante una entrevista para De Primera Mano, el joven, además de que habló sobre sus planes con respecto a su carrera en la actuación dentro de Televisa, este también habló de sus problemas familiares, señalando que ante estos distanciamientos, su plan de Navidad será solamente comer: "Una pizzita y ver series en Netflix, no me voy a reunir con nadie, no tengo con quien reunirme, entonces, pasaré mi Navidad feliz y a gusto conmigo mismo".

Ante este hecho, reveló que entre él y sus hermanas las cosas siguen bastante tensas por la situación económica que viven, declarando: "Estamos en la última etapa que es la adjudicación y repartición de bienes, pero pasaron 10 años para llegar a eso, entonces no tengo fecha, ni estoy seguro cuándo se va poder arreglar esta situación, yo por eso estoy buscando otros caminos para salir adelante por mi propia cuenta".

Finalmente, expresó que no descarta el reconciliarse pronto, declarando: "Estamos distanciados principalmente por esto de la herencia, cuando hay dinero de por medio todos se desentienden, todos quieren más. Yo estoy seguro que, cuando la herencia se dé por fin, otra vez vamos a poder acercarnos", mientras que con 'El Pirru', confesó: "Con mi papá no hay, no existe y no existirá".

