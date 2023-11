Adiós Karol Sevilla: Así celebró su cumpleaños Emilio Osorio junto a Leslie Gallardo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de meses de incertidumbre acerca de la relación entre Emilio Osorio y Karol Sevilla, la actriz de Disney confirmó hace unos días que terminaron, por lo que se encuentra disfrutando de su soltería, aunque no es el mismo caso el del llamado 'Halcón', pues al parecer la olvidó muy rápido ya que se encuentra estrenando romance con una polémica influencer.

Fue en el cumpleaños de Niurka Marcos, donde se encendieron los rumores de que el exintegrante del 'Team Infierno' se está dando una nueva oportunidad en el amor, pues fue captado besando a una chica, misma con la que sigue unido y se ha dejado ver muy acaramelado, por lo que a pesar de que no lo ha confirmado oficialmente es más que evidente que iniciaron un romance.

El cantante celebró su cumpleaños 21 el pasado sábado 25 de noviembre, acompañado de su padre y algunos familiares, destacando la presencia de Leslie Gallardo, quien sería su nueva conquista, lo cual ha generado un gran debate entre los internautas, pues mientras algunos celebran que se dé una nueva oportunidad en el amor, otros lo han inundado de críticas por supuestamente no haberle guardado el suficiente luto a su relación pasada.

Emilio Osorio celebra su cumpleaños con Leslie Gallardo | Instagram @emilio.marcos

"Que rápido superó a Karol", "Dejas mucho que pensar al cambiar a Karol por Leslie", "No que le habías jurado amor eterno a Karol", "No hasta llorabas por Karol", "Tu cambio fue de mal gusto", "Pasaste de caviar a frijoles", "Al final fuiste igual que todos", "Tan rápido y ya andas con otra", "Se nota que no estabas tan enamorado como decías", fueron algunos de los comentarios que le dejaron.

Y es que el hijo de Juan Osorio mostró unas fotos en las que se le ve en un restaurante celebrando y besando en la mejilla a la influencer, quien también subió a sus historias una romántica postal en que destaca la marca que le dejó de su labial en la espalda, lo cual deja en evidencia que se encuentran felices de romance.

Leslie Gallardo presume la compañía de Emilio Osorio | Instagram @_lesliegallardo

¿Quién es la nueva novia de Emilio Osorio?

Como te mencionamos hace algunas líneas, se trata de Leslie Gallardo. Nació el 6 de enero del 2000, actualmente tiene 23 años y suma casi un millón de seguidores en su cuenta de Instagram, donde constantemente comparte coquetas fotografías y parte de sus proyectos, pues la joven es conocida en el medio por su participación en realitys como Acapulco Shore y La Venganza de los Ex.

