¿Cómo quitar una mancha de rímel? Elimina los errores sin arruinar el resto de tu maquillaje

Ciudad de México.- El rímel es a menudo el elemento que cambia la mirada. Pero su aplicación puede resultar riesgosa, y no es raro que una mancha antiestética se aloje en nuestro párpado. ¿Cómo quitarlo sin arruinar su maquillaje? La maquilladora de Eva Longoria para los eventos de L'Oréal nos revela sus consejos profesionales.

Las personas que se maquillan tienen un producto que consideran indispensable. Para algunos, es el corrector de ojeras, para otros el lápiz de labios y para otros, el iluminador. Pero hay uno que aparece muy a menudo entre los más populares de los amantes del maquillaje, y es la máscara de pestañas.

Este último permite alargar las pestañas, darles volumen y, sobre todo, abrir la mirada al máximo. La elección del cepillo y del producto dependerá del efecto que busques y para aquellos que se nieguen a elegir, siempre existe la técnica del rímel cocktailing, que, como su nombre indica, consiste en mezclar varias máscaras para obtener tanto longitud como volumen.

Solo que la etapa de la aplicación a veces puede resultar delicada y todos hemos experimentado esta situación frustrante en la que hemos tenido éxito en el maquillaje de ojos, la sombra está perfectamente difucada, la línea del delineador muy simétrica, cuando, de repente, una mancha de máscara de pestañas se aloja en nuestro párpado. ¿Qué hacer? ¡No te preocupes, hay pequeños métodos para eliminarlo sin arruinar tu obra!

La maquilladora reveló una de sus mejores técnicas para eliminar una mancha de rímel. Para ello, la profesional distingue dos casos. “Si la mancha acaba de hacerse, basta con coger un bastoncillo de algodón seco, colocar una de las puntas en la máscara de pestañas que hay que quitar y realizar un movimiento de rotación”. El producto que aún no se ha secado se depositará sobre el algodón en un ligero movimiento, sin dañar su maquillaje. Por otro lado, si el error se cometió "media hora o un cuarto de hora antes, es demasiado tarde. No soy un mago, no tengo una varita mágica", ilustra la experta. Entonces hay dos soluciones. "Puedes cubrirla con una base de ojos en crema y luego difuminarla para que se integre con el maquillaje. De lo contrario, habrá que quitarlo con un bastoncillo de algodón húmedo, pero es más arriesgado, este método puede crear un espacio en blanco en el maquillaje del párpado", continúa. Lo mejor es actuar rápido.

Fuente: Tribuna