'Gen V': Así se filmó la escena que conmovió a todos y tomó 7 horas de intensa actuación

Estados Unidos.- En el universo emocionalmente cargado de The Boys y su intrépido spin-off, Gen V, los momentos impactantes y las actuaciones sobresalientes del elenco no son ajenos al público. Mientras los superhéroes y su oscuro mundo continúan cautivando a los espectadores, una escena en particular se destaca no solo por su intensidad emocional, sino también por el esfuerzo colosal detrás de cámaras.

La estrella de Gen V, Lizze Broadway, reveló en una reciente entrevista con el medio Collider que la emotiva escena final entre su personaje, Emma, y Sam, interpretado por Asa Germann, fue todo menos una tarea sencilla. La disputa entre ambos personajes, desencadenada por las acciones de Sam al alinearse con Cate en su misión mortal, llevó a una secuencia conmovedora en el teatro de la escuela. Sin embargo, lo que los espectadores no sabían es que esta escena, que dejó a los fanáticos con el corazón en la mano, tomó la sorprendente cantidad de siete horas para rodarse.

Crédito: Prime Video

Broadway compartió su experiencia durante ese arduo día de filmación, describiéndolo como "catártico" tanto para ella como para Germann. La escena, que fue el clímax emocional de la primera temporada de Gen V, implicó horas de inmersión total en los personajes y sus complejas relaciones. A pesar del desafío, Broadway destacó la naturaleza catártica de la experiencia, ya que la escena marcó el "último gran hurra" para los personajes de Sam y Emma.

La trama de Gen V se sumerge en la incertidumbre al final de la primera temporada, dejando a los personajes principales, incluyendo a Emma y Sam, en situaciones comprometedoras. Mientras Emma se encuentra entre los detenidos en un centro de Vought, Sam y Cate son considerados héroes tras su participación en la impactante matanza de Godolkin.

Crédito: Prime Video

A pesar de las incógnitas que rodean el destino de los personajes, los fanáticos pueden esperar respuestas, ya que Gen V ha sido renovada para una segunda temporada. Aunque aún no se ha anunciado la fecha de lanzamiento, los seguidores pueden anticipar más momentos emotivos y actuaciones impresionantes mientras la historia se desarrolla.

La entrevista completa de Lizze Broadway con el medio The Collider ofrece una visión más profunda de la intensidad detrás de la filmación de esta escena crucial. Mientras tanto, los fanáticos aguardan ansiosos el próximo capítulo de Gen V para descubrir el destino de sus queridos personajes en este intrigante universo superheroico.

Fuente: Tribuna