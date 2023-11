Jamie Lynn Spears aborda la disputa familiar con su hermana Britney Spears

Comparta este artículo

Estados Unidos. - En medio de la persistente disputa familiar, Jamie Lynn Spears, la estrella de Zoey 101 y actual concursante del reality show del Reino Unido I'm a Celebrity... Get Me Out Of Here, abordó la relación con su hermana, Britney Spears, insistiendo en que nunca le ha "quitado nada". La hermana menor, de 32 años, se encuentra en Australia filmando el programa, donde compartió detalles sobre su vínculo con la icónica cantante de Toxic durante el episodio del sábado.

Jamie Lynn reconoció que han tenido sus desacuerdos, pero enfatizó que siempre ha sido una hermana que desea lo mejor para Britney. "Ella y yo tiramos al suelo. El mundo lo ha visto. He aprendido a dejar de hablar de ello públicamente, pero sabes qué, las familias se pelean", dijo durante la conversación en el programa. La actriz explicó que ambas han tenido una crianza complicada y han tenido que lidiar con circunstancias difíciles de manera diferente.

Britney y Jamie

La participante de reality también habló sobre su relación con los hijos de Britney, Sean Preston y Jayden James, compartiendo que son chicos encantadores. Sobre la preocupación de Britney por su participación en el programa, Jamie Lynn comentó que probablemente la esté controlando y se pregunte por qué decidió hacerlo.

Ante la pregunta de si se lleva bien con Britney, Jamie Lynn respondió, "Amo a mi hermana". No obstante, la relación entre las hermanas Spears ha estado marcada por desacuerdos públicos, y Britney ha expresado críticas hacia Jamie Lynn en varias ocasiones.

La participación de Jamie Lynn en I'm a Celebrity... Get Me Out Of Here se ha convertido en un tema de interés público, y la concursante compartió que habló con Britney antes de unirse al programa. Jamie Lynn reveló que su hermana le preguntó si realmente iba a hacerlo, y aunque lloraba, decidió ir a Australia para la experiencia.

La familia Spears ha estado en el centro de la atención mediática, especialmente debido a la tutela de Britney, que generó un movimiento en redes sociales con el hashtag #FreeBritney. La relación entre las hermanas ha sido compleja, y la participación de Jamie Lynn en el reality ha reavivado la discusión sobre sus dinámicas familiares.

Fuente: Tribuna