Mariana González Padilla se defiende de los 'haters' y le pide que dejen atrás la envidia

Ciudad de México.- Mariana González Padilla se ha convertido en tema de conversación luego de la lujosa boda que le hizo Vicente Fernández Jr. en Guadalajara, pues no escatimó en gastos con tal de tenerla contenta y que un día tan especial fuera inolvidable para ambos, así que ya se encuentran disfrutando de su luna de miel llena de lujos y excentricidades en Dubái, donde siguen dando de qué hablar.

La realidad es que la guapa empresaria siempre ha sido blanco de críticas, desde que confirmo su romance con el hijo del 'Charro de Huentitán' de interesada no la bajaban, su aspecto físico es otro de los temas por los que la han atacado, pero a pesar de que ella ha tratado de mostrar que le tiene sin cuidado lo que puedan opinar, no pudo resistir más de sus 'haters' y así se defendió.

Tal como era de esperarse, las críticas crecieron luego de su mediático enlace matrimonial, por lo que la han molestado en sus redes sociales con comentarios acerca de la apariencia de Vicente, asegurando que luce descuidado, que le hace desaires entre otras cosas, por lo que grabó algunas historias en su Instagram, donde con humor respondió y dijo que lo único que reflejan esas criticas es envidia.

Mariana González Padilla le responde a sus 'haters' | Instagram @marianagp01

Aquí estamos muy preocupados por nuestros comentarios; déjenlos y si los alcanzamos a ver con todas las actividades que tenemos, les contestaremos. Si son malos, pues son mejor, son más divertidos los malos. Me divierto tanto con sus comentarios malos. Chicas no sean tan malas, la envidia es mala, te atormenta, sufres, no sufras. Vive feliz, recuerda, todos somos hijos de Dios", dijo.