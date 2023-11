Ozzy Osbourne revela que es posible que nunca vuelva a actuar en vivo por esta razón

Comparta este artículo

Inglaterra.- En una entrevista reciente con Rolling Stone UK, Ozzy Osbourne, el icónico cantante y miembro de Black Sabbath, ha compartido abiertamente sus preocupaciones sobre un posible regreso a los escenarios después de enfrentar problemas médicos significativos. Ozzy, quien fue reconocido como el primer ícono de los Premios Rolling Stone UK, reveló que su última cirugía de columna, destinada a corregir daños de una caída en 2019, descubrió un tumor, complicando aún más su situación de salud.

El cantante expresó que esta última intervención ha afectado su equilibrio y ha dejado secuelas difíciles de superar. A pesar de dos presentaciones en vivo en 2022, cada una limitada a una o dos canciones, Ozzy enfrenta la posibilidad de no poder ofrecer a sus fanáticos la despedida en el escenario que había esperado. La cancelación de su participación en el festival Power Trip en julio de este año ya indicaba las dificultades que enfrenta.

Ozzy, conocido por su actitud directa, comentó sobre la incertidumbre de su regreso, admitiendo que está tomando las cosas "un día a la vez". Mencionó su deseo de actuar nuevamente, pero también reconoció la posibilidad de tener que aceptar la realidad de no poder hacerlo. Afirmó que, si vuelve, no sería para realizar una actuación a medias en busca de simpatía y dejó claro que no subirá al escenario en una silla de ruedas, a diferencia de otros artistas como Phil Collins.

Crédito: Instagram

Una de las sorpresas de la entrevista fue la crítica abierta de Ozzy hacia Geezer Butler, bajista de Black Sabbath. A pesar de haber elogiado la cercanía de otros miembros de la banda, Ozzy expresó su decepción por la falta de contacto de Geezer durante su difícil período de salud. Señaló que, a pesar de las disputas pasadas, él mismo se comunicó con Geezer cuando nació su hijo, pero no recibió ninguna respuesta del bajista.

En respuesta a los comentarios de Ozzy, Geezer Butler afirmó en redes sociales que intentó contactar al cantante en dos ocasiones, pero ambas veces quedó sin respuesta. Esta revelación pública de tensiones dentro de Black Sabbath ha dejado a los fanáticos especulando sobre la dinámica actual entre los miembros de la banda.

La entrevista pinta un panorama emotivo para Ozzy Osbourne, quien, a pesar de las adversidades, se mantiene fiel a su estilo directo y sin rodeos. El futuro de su carrera en el escenario permanece incierto, pero su sinceridad sobre los desafíos que enfrenta y su deseo de ofrecer a sus fanáticos lo mejor posible son evidentes en cada palabra.

Fuente: Tribuna