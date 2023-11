Taylor Swift deslumbra en São Paulo al estrenar 'Now That We Don't Talk' y revivir 'Innocent'

Comparta este artículo

Brasil.- La gira mundial de Taylor Swift, The Eras Tour, continúa su travesía por Sudamérica, y el pasado viernes la cantante ofreció un espectáculo inolvidable en São Paulo, Brasil. Swift sorprendió a sus fanáticos al debutar en vivo Now That We Don't Talk, una de las pistas rescatadas de su relanzamiento más reciente, 1989 (Taylor's Version). Acompañada de su guitarra acústica, la artista expresó su emoción antes de la presentación, y a juzgar por la respuesta del público en el Allianz Parque, la canción ya se ha convertido en un favorito.

El segmento Surprise Songs, que ha caracterizado la gira, no solo destacó la nueva incorporación de 1989 (Taylor's Version) sino que también permitió que Swift desempolvara Innocent de su álbum Speak Now. Esta actuación marcó la primera vez que la artista interpretó Innocent en vivo desde los MTV Video Music Awards de 2010. La decisión de revivir esta joya olvidada resonó fuertemente entre los fanáticos, creando un momento nostálgico que transportó a la audiencia a los primeros años de la carrera de Swift.

El Allianz Parque vibró con la energía de la superestrella pop mientras navegaba por sus éxitos y exploraba canciones menos conocidas pero igualmente queridas por sus seguidores. A pesar de que Now That We Don't Talk fue lanzada hace solo unas semanas, el público demostró conocer cada palabra, subrayando la conexión única entre Swift y sus fanáticos.

El Eras Tour está llegando a su fin en Sudamérica con dos últimas presentaciones en São Paulo el sábado y domingo. Estas fechas marcan el cierre de la gira en 2023, pero Swift regresará a los escenarios en febrero de 2024 con cuatro noches en Tokio. El tour concluirá el 10 de febrero, un día antes del Super Bowl, lo que ha generado especulaciones sobre la posibilidad de que Swift tenga algún papel destacado en el evento deportivo.

El éxito continuo de The Eras Tour resalta la capacidad de Taylor Swift para reinventarse y mantenerse como una fuerza dominante en la industria musical. La combinación de éxitos pasados y presentes, junto con sorpresas bien seleccionadas, ha consolidado la gira como una experiencia única para los fanáticos de Swift en todo el mundo.

Fuente: Tribuna