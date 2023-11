Tom Hardy anuncia la reanudación del rodaje de 'Venom 3' después de la huelga SAG-AFTRA

Comparta este artículo

Estados Unidos. - Tom Hardy, protagonista de la franquicia Venom, confirmó en su cuenta de Instagram que la producción de Venom 3 se ha reanudado tras una pausa de casi cuatro meses debido a la huelga de SAG-AFTRA. La noticia fue compartida junto con una foto en blanco y negro de Hardy y el director de la película, Kelly Marcel, junto con el doble Jacob Tomuri.

En la publicación, Hardy expresó su agradecimiento al equipo y elenco por el viaje desde la primera película hasta la actual. Destacó la diversión y los desafíos del proceso cinematográfico y elogió a Marcel como directora y compañera de escritura. También mencionó su colaboración con Jacob Tomuri, a quien describió como su "gran amigo, jefe de operaciones de la planta y hermano".

'Venom'

V3N0M 3 El último baile, afortunadamente hemos vuelto a rodar", comenzó Hardy, de 46 años, en el pie de foto de la foto. "Y quiero tomarme un momento para agradecer a todos los equipos hasta ahora en el viaje desde V1 hasta aquí. Todo nuestro fantástico elenco y equipo, buenos amigos y familiares, hemos recorrido un largo camino".

Pero eso no fue todo, pues también señaló lo siguiente: "Ha sido y sigue siendo muy divertido este viaje", continuó. "Siempre hay momentos difíciles que quemar cuando trabajamos, pero no se siente tan difícil cuando amas lo que haces y cuando sabes que tienes un gran material y el apoyo de todos los lados, de un gran equipo. Rodeado de departamentos talentosos y apasionados, y cuando estás rodeado de personas que amas y te importan, no hay nada mejor".

El rodaje de Venom 3 comenzó en junio de 2023 en España, pero se detuvo en julio debido a la huelga de SAG-AFTRA. La huelga se resolvió en noviembre, permitiendo la reanudación de la producción. La película está programada para ser lanzada el 8 de noviembre de 2024, siguiendo el éxito de las entregas anteriores en la taquilla mundial.

Venom (2018) recaudó 856.1 millones de dólares, mientras que la secuela "Venom: Let There Be Carnage" (2021) ganó $506.9 millones. A pesar de enfrentar desafíos, la franquicia ha mantenido su popularidad entre los fanáticos de los superhéroes.

Fuente: Tribuna