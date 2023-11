Tras varios fracasos, Tefi Valenzuela dispuesta a formar reality para encontrar el amor

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tefi Valenzuela se encuentra triunfando en Televisa, aunque en terrenos del amor no ha tenido la misma suerte ya que sus relaciones no han sido tan buenas, además de que ya lleva un buen rato soltera, por lo que le gustaría encontrar a alguien que la haga sentir bien y con quien compartir sus logros, razón por la que incluso estaría dispuesta a lanzar un reality.

Fue en una reciente entrevista captada por las cámaras de Eden Dorantes, donde le cuestionaron a la peruana acerca de su situación sentimental actual, por lo que recordó que sigue soltera y a manera de broma le pidió a los reporteros que le ayuden para encontrar a alguien que valga la pena, así que les dio instrucciones para que arranquen la búsqueda para su media naranja.

Ya les he dicho que hagan casting, por favor. Hagan una versión de 'Enamorándonos', un reality para que me encuentren el amor", dijo entre risas.

La famosa admitió que ha utilizado aplicaciones de ligue para ver si encuentra a su príncipe, pero no ha tenido gran éxito, pues ahora se encuentra muy ocupada con sus proyectos: "Ando buscando, porque las fiestas de Navidad y Año Nuevo andar triste cómo que no. No he conocido nada, porque las personas están fuera y yo aquí. Pero creo que el amor aparece y no hay que buscarlo, entonces enfocada en lo mío para que me vean prospera, así se me van a acercar más", platicó.

Y es que la estrella de los realitys viene de una relación tóxica con Eleazar Gómez, quien la violento e incluso logró meterlo a la cárcel en 2020 por las lesiones que le provocó tras propinarle una golpiza, aunque después le otorgó el perdón, pero el actor tuvo que darle dinero por los daños que le ocasionó, ofrecerle disculpas públicas y firmar un acuerdo entre el que destaca que no puede acercarse a ella.

Pero ahí no terminan sus malas experiencias, también decidió involucrarse con el empresario Efraín Vergara, quien es el exnovio de Marie Claire Harp, a quien la venezolana denunció por acoso y de quererla amenazar con filtrar fotografías íntimas, así que con esos antecedentes era de esperarse que su relación no prosperaría, así que ahora es más selectiva con sus parejas y en este punto de su vida prefiere privilegiar su carrera antes que algún hombre.

Tefi Valenzuela brilla en 'Las Estrellas Bailan en Hoy'

Actualmente, Tefi Valenzuela participa en Las Estrellas Bailan en Hoy, donde ha mostrado sus mejores pasos a lado de Juan Carlos 'El Borrego Nava', quien sufrió una lesión en el hombro y ahora se presentará junto a Juan Ángel Esparza, siendo una de las concursantes más destacadas por sus grandes habilidades, pues la cantante confiesa que baila desde los cuatro años y que ha participado en concursos similares, así que espera poder salir campeona.

