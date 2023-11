Wendy Guevara aconseja a sus fans no buscar novio en Navidad, ¿decepcionada?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras ganar La Casa de los Famosos México, Wendy Guevara no ha dejado de cosechar éxitos profesionales, aunque no es la misma suerte la que ha tenido en terrenos del amor, pues aunque algunos guardaban esperanzas de que tuviera un romance con Nicola Porcella su relación no trascendió más allá de la amistad, por lo que cerrará el 2023 soltera y le manda un consejo a sus fans que se encuentran en la misma situación.

La líder del clan de 'Las Perdidas' acaparó la atención de los internautas en las últimas horas, pues le cuestionaron en una transmisión en vivo acerca de su situación sentimental, además de que le recomendaban buscarse una pareja para pasar acompañada las fiestas decembrinas, pero ella se negó rotundamente y les dio una lección a sus fans junto a su respuesta

Wendy comentó que no es una buena opción hacerse de una pareja nada más para no estar solos en Navidad, pues cree que hay mucha gente interesada que nada más se aprovecha para que les compren regalos, así que les pidió a sus 'followers' estar muy atentos y reiteró que es mejor disfrutar solos que mal acompañados por quienes únicamente están por intereses.

Recuerden, no caigan en ningún verbo de ningún hombre en estos tiempos navideños, en esta época decembrina, porque recuerden que, ahorita muchos chiquillos, muchos morros, muchos señores andan buscando regalo de Navidad y no se anden queriendo conseguir novios nomas por no pasar solas la Navidad", sugirió la leonesa.

Pero ese no fue todo su consejo, pues es consciente de que en todas las familias nunca falta el que se entromete en todo y quiere estar enterándose de la vida de los demás, por lo que recomienda incomodarlos del mismo modo con temas personales propios o que involucren a sus cercanos, pues así evitara estar preguntando.

Aunque algunos creían que la intérprete de Hasta que Salga el Sol tenía sus quereres con Marlon Colmenarez, la famosa explicó que aunque le parece un hombre atractivo únicamente son amigos, por lo que pidió dejen de molestarlo y de decir que lo mantiene, pues no tienen nada que los involucre de manera sentimental ni con él ni con nadie, pues ahora tiene tanto trabajo que no ha tenido tiempo de buscar a alguien.

Fuente: Tribuna