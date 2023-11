4 alimentos antifatiga que debes de consumir; te sentirás con más energía en el día

Comparta este artículo

Ciudad de México.- ¿Te falta energía y te sientes cansado? Una mala alimentación puede provocar fatiga y tener consecuencias nocivas para la salud. El cuerpo necesita una ingesta diaria suficiente de vitaminas y minerales para funcionar correctamente. Una dieta sana y equilibrada, rica en frutas y verduras, aporta todos los nutrientes esenciales para evitar la fatiga. Para suplir las carencias de hierro, magnesio y vitaminas, descubre los mejores alimentos antifatiga para incluir en tu dieta así como tus beneficios para el organismo.

1. Verduras, fuente de fibra, vitaminas y minerales

El consumo diario de verduras cubre la mayor parte de las necesidades corporales de vitaminas, minerales y antioxidantes. Para combatir el cansancio y recuperar energías, se recomienda especialmente el consumo de verduras de hoja verde y crucíferas.

Brócoli: esta verdura es rica en vitaminas C (54,4 mg/100g ) y B9 (86 (µg)/100g). También aporta zinc, hierro, magnesio y potasio (232 mg/100 g).

Espinacas: interesante por su contenido en vitamina C (10,3 mg/100 g), vitamina B9 (238 mg/100 g), magnesio (17,8 mg/100 g) y potasio (252 mg/100 g).

Perejil: es rico en vitamina C (190 mg/100g) y B9 o ácido fólico (197 (µg)/100g).

Otras verduras para comer: el pimiento rojo , especialmente rico en vitamina C (81 mg/100 g), y la zanahoria, que contiene muchos minerales, entre ellos magnesio y potasio.

2. Cítricos y otras frutas ricas en vitamina C

Los cítricos son fuentes bien conocidas de vitamina C. Encontramos limón, naranja, clementina, mandarina y pomelo. Es mejor consumirlos enteros que en jugo para beneficiarnos de su fibra. Menos conocidas por su contenido en vitamina C, la papaya, la guayaba, la grosella negra, las bayas de acerola, el lichi y las fresas deben consumirse según la temporada. Otra fruta muy rica en vitamina C, el kiwi. Contiene el doble que una naranja con 92,7 mg/100 g. Comer 1 kiwi al día (idealmente en el desayuno) cubre las necesidades diarias de vitamina C.

3. Frutos secos de semillas oleaginosas

Son fuente de muchas vitaminas, minerales y grasas insaturadas beneficiosas para la salud. Las semillas oleaginosas también contienen proteínas y fibra. Son imprescindibles para evitar carencias, cansancio y dinamizar el organismo. Nos encontramos con: nueces (Grenoble, Brasil, pacanas, anacardos, macadamia), almendras y pistachos. Puedes consumirlos diariamente por la mañana en el desayuno o como merienda. Sin embargo, ten cuidado de no exceder el equivalente a dos puñados por día.

Fuente: Tribuna