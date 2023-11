¿Confirman romance? Wendy Guevara y Nicola Porcella se besan en el Flow Fest frente a miles

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa y reconocida influencer de las redes sociales, Wendy Guevara, y el famoso galán de melodramas y deportista de origen peruano, Nicola Porcella, recientemente volvieron a ser la sensación, pues durante su presencia en el Flow Fest, dado a que durante la realización de este se besaron frente a los miles de asistentes de estos conciertos, ¿será acaso que estos han confirmado su romance a meses de conocerse?

Como se sabe, en la primera temporada de La Casa de los Famosos México nació el tan querido y famoso shippeo, Wencola, pues durante las primeras semanas de dicho reality show de 24 horas, se pudo ver que la dinámica entre Wendy y Nicola era demasiada, tanta que parecía que podrían llegar a ser mucho más que solo amigos, pues la influencer desde el primer momento se dijo flechada por lo guapo del deportista.

Y aunque ambos han señalado que no hay nada parecido a un romance entre ellos, incluso afirman que simplemente su relación se basa en una amistad y un amor muy profundo, pero que no había nada más, incluso la integrante de 'Las Perdidas' en más de una ocasión ha afirmado que conforme pasa el tiempo se ha dado cuenta que no funcionarían como pareja, pero ahora, todo parece haber cambiado, pues fueron captados al besarse.

Como se sabe, el pasado sábado 25 y domingo 26 de noviembre del año en curso se realizó el evento de música tan esperado anualmente, el cual tuvo lugar en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México, dónde se presentaron grandes artistas sobre el escenario, tales como Maluma, y por ende, entre los invitados también hubo otras celebridades, tales como Guevara y el exparticipante de Guerreros 2020.

Y sin duda alguna, los dos integrantes del 'Team Infierno' se robaron el espectáculo cuando se besaron frente a los miles de asistentes, pero, este beso en los labios no significa la confirmación de su romance, sino debido a que la gente que los rodeaba les volvieron a pedir un beso, el cual ella no dudo en darle, pero este se mostró bastante renuente y no quería dárselo, hasta que ella lo atrapó y se lo robó, tras lo que se separaron entre risas y todo siguió de manera normal.

Fuente: Tribuna del Yaqui