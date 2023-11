Fallece la leyenda del Soul: Jean Knight, cantante de 'Mr. Big Stuff'

Comparta este artículo

Estados Unidos. - En un comunicado emitido por su familia y confirmado por TMZ, la icónica cantante de R&B y soul, Jean Knight, conocida por su éxito Mr. Big Stuff, falleció a la edad de 80 años por causas naturales. La noticia fue inicialmente reportada por la veterana locutora de Nueva Orleans LBJ.

El legado musical de Knight trasciende generaciones y fronteras, dejando una huella indeleble en el mundo de la música. Su familia expresó su agradecimiento por el amor y apoyo de los fanáticos y solicitó respetuosamente privacidad durante este difícil momento.

Nacida como Jean Caliste, Knight hizo su debut musical en 1965 cuando su primer esposo la convenció de grabar una cinta de demostración en J&M Studio. Su encuentro con el productor Huey Meaux en Texas marcó el inicio de una exitosa carrera que la llevó a JetStream Records, Stax Records y finalmente a fundar su propio sello, Comstar.

Su canción más conocida, Mr. Big Stuff, lanzada en 1971, alcanzó el segundo lugar en la lista Billboard Hot 100 y encabezó la lista Billboard Soul Singles durante cinco semanas. La canción se convirtió en un fenómeno cultural y ha sido ampliamente utilizada en diversos medios, desde programas de televisión hasta películas.

La versatilidad de Mr. Big Stuff se refleja en las numerosas producciones que la han sampleado o remezclado a lo largo de los años. Artistas como Queen Latifah, John Legend, The Beastie Boys, y otros, han rendido homenaje a la canción que definió la carrera de Knight.

A lo largo de su carrera, Jean Knight recibió reconocimientos, incluida su inclusión en el Salón de la Fama de la Música de Louisiana en 2007. A pesar de enfrentamientos profesionales, su influencia perduró, y regresó a las listas de éxitos en la década de 1980 con sencillos como You Think You're Hot Stuff y My Toot Toot.

Bernie Cyrus, exdirector ejecutivo de la Comisión de Música de Luisiana, recordó a Knight como una artista fabulosa que siempre estaba dispuesta a apoyar buenas causas. En las redes sociales, los fanáticos expresaron su tristeza por la pérdida de esta leyenda del soul, recordando su legado y agradeciéndole por el clásico atemporal Mr. Big Stuff.

Con la partida de Jean Knight, el mundo pierde a una de las grandes voces del soul, pero su música perdurará como un recordatorio eterno de su talento y contribución al mundo de la música.

