'Hack' de TikTok: 2 formas en las que puedes rizarte el cabello con unos calcetines

Ciudad de México.- Conocíamos el rizador, al igual que los métodos de plancha y trenzas. Ahora tienes que utilizar la técnica del calcetín para crear rizos perfectamente definidos. Este accesorio, tan banal como accesible, goza de una popularidad unánime en TikTok para obtener cabello ondulado sin recurrir al calor.

Los usuarios de la red social china parecen ya no poder prescindir de sus calcetines, y esto no tiene absolutamente nada que ver con el descenso de las temperaturas en el planeta. El calcetín se ha convertido simplemente en un complemento imprescindible en el departamento de belleza. Ya se utilizaba para proteger el cabello de la deshidratación, pero ahora ha pasado a ser un accesorio imprescindible para obtener rizos sin calor, es decir, sin secador ni plancha para rizar y alisar. La popularidad de esta técnica es tal que el hashtag #hairsockcurls ya ha superado los cinco millones de visualizaciones, mientras que #sockhaircurls cuenta con más de 1.2 millones de visualizaciones.

Sencillo, asequible y eficaz

El método no es nuevo, algunos videos datan del año 2020, período durante el cual las peluquerías estuvieron cerradas debido a la pandemia, pero actualmente muchos usuarios de las redes sociales están actualizando el truco. Podemos descubrir en la red social china nada menos que dos métodos distintos destinados a reproducir rizos mediante un calcetín. La primera consiste simplemente en sustituir los tradicionales rollitos, que últimamente han causado revuelo en la plataforma asiática, por calcetines. El objetivo es enrollar cada mechón ligeramente húmedo con el trozo de tela hasta la raíz, luego asegurar todo con un pasador, como se podría hacer con un rodillo clásico. En solo unos minutos, tendrás rizos elásticos que parecerán hechos por un profesional.

La segunda técnica no es necesariamente más complicada de realizar, pero tiene el mérito de distinguirse por su carácter innovador. Esta vez se trata de llevar un calcetín largo. Después de separar tu cabello en dos, simplemente envuelve cada parte, no con la tela sino alrededor de ella, en toda su longitud, luego encierra todo dentro del calcetín, solo para disfrutar de un cabello brillante como beneficio adicional. Sólo queda esperar y eliminar la tela para descubrir unos rizos perfectamente definidos. El resultado es sorprendente, sobre todo porque no requiere mucho y permite ahorrar electricidad.

Otras opciones

Esta no es la primera vez que los usuarios de TikTok destacan consejos inusuales para lograr rizos perfectos sin calor. Hace poco más de un año, algunos usuarios de las redes sociales juraban que sólo las latas de refresco reproducían tal efecto, mientras que a principios de año, fue un accesorio aún más inesperado el que causó revuelo: un colador , generalmente destinado a escurrir la pasta o arroz. Tantos consejos sorprendentes que demuestran la creatividad ilimitada de los usuarios de la red social china.

Fuente: Tribuna