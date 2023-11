Inés Sainz hunde a Tania Rincón y destapa oscuro pasado en TV Azteca: "Yo no me prestaba"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este 2023 ha sido un año difícil para Tania Rincón pues durante las primeras semanas tramitó su divorcio de Daniel Pérez, luego de más de una década juntos y dos hijos en común. Sumada a esta dura situación familiar, ahora la exreina de belleza michoacana se encuentra metida en una controversia que tiene qué ver con su carrera artística, ya que ventilar su oscuro pasado en TV Azteca.

La originaria del municipio de La Piedad fue señalada de haberse prestado como '"patiño" de los conductores del Ajusco y fue su excompañera de empresa Inés Sainz quien habló al respecto. La actual presentadora de Azteca Deportes habló con Mónica Garza sobre las dificultades que ha enfrentado en su carrera y compartió que en 2018 perdió un importante proyecto televisivo, al parecer por culpa de 'La Rincón'.

Inés narró que poco antes de que comenzara el Mundial de Rusia se enteró que ella no conduciría el programa estelar de TV Azteca: "Lo natural era que fuera yo la conductora del programa estelar junto con mis compañeros, lógico, yo lo daba por hecho, como por qué no... Y empieza a haber señales que te hacen ver que las cosas no van por ahí", explicó. Fue en ese momento que su jefe le compartió la razón por la que no estaría en horario estelar.

Me dice 'es que, la verdad, a la hora de conducir, como tú no te prestas a ser patiño, es un poquito más difícil conducir contigo un cierto tipo de programa y me están pidiendo que no estés'", recordó.

Sainz señaló que de ninguna manera ella se prestaría a ser la burla del talento masculino de TV Azteca y prefirió hacerse a un lado: "¿Me estás diciendo que si no me presto a que me albureen o que la haga de mensa, entonces no tengo lugar en ese programa?', y así fue, fue un golpe muy duro para mí y dije 'ok'". Y aunque la comentarista deportiva no mencionó nombres, era evidente que estaba hablando de Tania Rincón, ya que la michoacana condujo Los Protagonistas al lado de Christian Martinolli y Luis García

Mi credibilidad no la he construido en base a ser patiño de nadie, yo no puedo, y ya tenían en ese momento a quien sí se prestaba a que se burlen a que hagan, a que sea puro chacoteo, un periodismo que a mí no me gusta. Dije es muy respetable".

Finalmente la conductora rubia resaltó que ella había obtenido más éxito con su programa que no fue en horario estelar que el que sí tuvo más beneficios: "Al final me quedo con el programa de en la tarde, tuvimos el doble de rating que el programa de en la noche que era el caro... Para mí fue un golpe muy duro porque les dieron a escoger o esto o esto y eligieron al 'patiño'... Dije qué mala onda, pues que pongan al patiño y también yo, si algo siempre he sido es alegre y dicharachera". Hasta el momento, Tania no ha respondido a los fuertes comentarios que hizo Inés Sainz en su contra.

Fuente: Tribuna