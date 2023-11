Jennifer Lawrence desmiente rumores de cirugía plástica en entrevista con Kylie Jenner

Comparta este artículo

Estados Unidos. - La ganadora del Oscar, Jennifer Lawrence, de 33 años, abordó recientemente las especulaciones sobre cirugía plástica en una entrevista con Kylie Jenner, de 26 años, para la revista Interview. Lawrence, quien fue vista en Nueva York junto a Jenner durante el fin de semana, afirmó que su cambio de apariencia reciente se debe a técnicas de maquillaje, no a intervenciones quirúrgicas.

Durante la sesión de preguntas y respuestas, Jennifer compartió: "También creo que es increíble lo que el maquillaje puede hacer porque trabajo con ellos. Hung [Vanngo], que delinea el labio, y yo lo llamo cirujano plástico, porque todo el mundo en los últimos meses desde que he estado trabajando con él está convencido de que me operé de un ojo". Además, dijo: "Todo el mundo pensaba que me había operado la nariz, y yo decía: 'He tenido exactamente la misma nariz. Mis mejillas se hicieron más pequeñas. Gracias por mencionarlo".

La actriz se mantuvo firme frente a las especulaciones y reiteró: "Estoy como, 'No me sometí a una cirugía ocular. Me estoy maquillando". Kylie elogió la habilidad de Lawrence con el maquillaje y expresó que no se notaba ningún cambio drástico en su apariencia.

Jennifer Lawrence

Jennifer bromeó sobre la situación diciendo: "Bueno, aparentemente me he sometido a una cirugía plástica completa". Kylie respaldó a la actriz, afirmando que, según las fotos, no parecía haber cambios significativos.

En la misma entrevista, Kylie Jenner compartió detalles sobre su relación con Jordyn Woods, explicando que nunca perdieron por completo el contacto durante los años que estuvieron distanciadas. Kylie reveló que, finalmente, decidieron dejar de ocultarse y reconectarse de manera natural.

Ambas celebridades también hablaron sobre la maternidad y la seguridad de sus hijos en público. Kylie compartió sus experiencias sobre la importancia de la seguridad y cómo ha incorporado a sus guardaespaldas en la vida de sus hijos. Jennifer también compartió su evolución en la percepción de los guardaespaldas, reconociendo su papel crucial en la vida familiar.

"Sí, amigable es bueno porque antes de contratarlos, en mi mente pensaba, quiero que sean invisibles. No quiero que mi hijo te vea o te conozca. Y luego, una vez que comienzan a trabajar para ti, es como, "Bueno, espera. Esta es una persona en nuestra vida. Nos está ayudando".

No es una buena lección ignorar a la persona que nos está ayudando. Probablemente sea mejor decir: "Dile buenos días a Sean. Hola. ¿Cómo estás? Los hemos incorporado más a nuestras vidas, lo que me sorprendió. No fue así como lo planeé".

La entrevista abordó diversos temas, desde la creación de negocios hasta el drama familiar, ofreciendo una visión única de la vida de estas dos figuras destacadas en el mundo del entretenimiento y los negocios.

Fuente: Tribuna