Jennifer Lopez anuncia una película para acompañar su nuevo álbum 'This Is Me... Now'

Comparta este artículo

Estados Unidos.- La superestrella Jennifer Lopez ha desvelado planes emocionantes para acompañar el lanzamiento de su próximo álbum, This Is Me... Now, en el vigésimo aniversario de su icónico LP This Is Me... Then. La noticia, que combina música y cine, promete ofrecer una experiencia única para los fans de J.Lo.

La película, dirigida por Dave Meyers, está diseñada para ser una "experiencia cinematográfica inmersiva que redefine el género". Con una combinación de coreografías deslumbrantes, cameos estelares, vestuario impresionante, decorados espectaculares y efectos visuales de calidad cinematográfica, se espera que la película sea un festín visual y auditivo. Se lanzará en Prime Video, llegando a más de 240 países y territorios en todo el mundo, mientras que el álbum estará disponible a través de Nuyorican/BMG.

El álbum, titulado This Is Me... Now, será lanzado el 16 de febrero de 2024 y promete ser el proyecto más honesto y personal de Jennifer Lopez hasta la fecha. Este regreso musical marca su primera producción de estudio en casi una década, siguiendo a A.K.A. de 2014. La anticipación se ha intensificado con el anuncio de que el primer sencillo, Can't Get Enough, se lanzará el 10 de enero de 2024, y los fans pueden preguardarlo a partir del 27 de noviembre.

El álbum no solo celebra el regreso musical de J.Lo sino también el vigésimo aniversario de This Is Me... Then, un LP que ha dejado una marca imborrable en la carrera de la artista. Lopez compartió con sus seguidores un breve clip el año pasado, donde recreó la portada de su álbum de 2002, This Is Me... Then, antes de transformarse en la artista actual. El video reveló la frase The Musical Experience 2023, adelantando la fusión única de música y cine que ahora se materializa con el próximo lanzamiento.

Además de sus éxitos anteriores, como la icónica Jenny From the Block, I'm Glad y All I Have, Jennifer Lopez ha seguido sorprendiendo a sus fanáticos con nuevas propuestas musicales. En 2021, participó en la banda sonora de su película Marry Me junto a Maluma, y en 2020 lanzó In the Morning. Su constante evolución musical refleja su dedicación a ser reconocida por su talento musical, como expresó en una entrevista con Rolling Stone en 2022.

Con este emocionante anuncio, Jennifer Lopez está preparada para cautivar a sus seguidores con una experiencia única que fusiona la música y el cine en un evento que marca su regreso triunfal al escenario musical mundial.

Fuente: Tribuna