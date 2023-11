Jennifer Lopez revela teaser en donde quema carta de Ben Affleck ¿problemas en el paraíso?

Comparta este artículo

Estados Unidos. - Jennifer Lopez, la icónica cantante y actriz, ha emocionado a sus fanáticos al lanzar un segundo adelanto de su próximo álbum, titulado This is me… now. La estrella de 54 años anunció que la esperada fecha de lanzamiento está fijada para el 16 de febrero de 2024.

El nuevo clip, compartido por la artista en sus redes sociales, muestra a Jennifer empapada en un vestido rosa mientras revisa una caja llena de recuerdos frente a una chimenea en un edificio de gran altura. En una emotiva escena, la estrella quema una vieja carta que parece ser de su actual esposo, Ben Affleck, fechada el 24 de diciembre de 2002. El mensaje manuscrito expresaba gratitud y amor, evidenciando la profundidad de la conexión entre la pareja.

Después de un simbólico encuentro con un colibrí que golpea la ventana, Jennifer reflexiona sobre sus deseos de la infancia, revelando que siempre quiso estar "enamorada". El adelanto incluye un montaje que muestra a la artista bailando bajo la lluvia y disfrutando de diversas experiencias de vida.

La propia Jennifer Lopez compartió el clip en Instagram con el subtítulo: "Esta experiencia musical es una manifestación a través de la música, el cine y la realidad, del viaje de la vida en la búsqueda de la verdad sobre el amor".

This is me... now es la continuación del álbum de 2003 This Is Me... Then, que estuvo inspirado y dedicado a Ben Affleck. La relación de la pareja experimentó altibajos a lo largo de los años, y la música ha sido testigo de su historia de amor única.

El nuevo álbum de Jennifer Lopez será su noveno trabajo de estudio y la primera música nueva desde 2014, excluyendo la banda sonora de Marry Me con Maluma. This is me... now promete explorar el viaje de la artista en la búsqueda de la verdad sobre el amor, marcando un regreso significativo en su carrera musical.

El álbum incluirá canciones como To Be Yours, Mad in Love, Greatest Love Story Never Told, Rebound, This Time Around y Dear Ben Pt. II. Se espera que la producción refleje el viaje de regreso de Jennifer y Ben después de casi dos décadas.

La pareja, que se reconcilió en mayo de 2021 y se casó en 2022, ha vivido una historia de amor única y ha sido fuente de inspiración para el nuevo material musical de Jennifer Lopez. El álbum también incluirá la canción Midnight Train to Vegas, que sugiere una conexión con la sorprendente boda de la pareja en Las Vegas.

La "experiencia musical" de Jennifer Lopez llegará a los fanáticos el 16 de febrero de 2024, según un comunicado de prensa reciente. El lanzamiento de este álbum promete ser un evento muy esperado para los seguidores de la talentosa artista.

