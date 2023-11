'LEBEH': Isabel Madow hace fuerte reclamo a su coreógrafo y se molesta con Dania Méndez

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Arrancó la novena semana de competencia en Las Estrellas Bailan en Hoy con mucha polémica, pues la presión de que la final está cada vez más cerca ha afectado a algunos de los concursantes, principalmente a quienes no han podido convencer a los jueces de que merecen seguir avanzando para pelear por el título de la temporada 2023, tal es el caso de Isabel Madow.

Sin duda, la pareja conformada por Agustín Fernández y Isabel Madow es una de las favoritas entre el público, pues a pesar de sus limitadas habilidades de baile los han salvado a través de las votaciones, lo cual ha generado molestia incluso entre los críticos, pues para muchos no es justo que eliminen a personas que bailan mejor que ellos, además de que los acusan de no tener compromiso con el reality.

La última presentación que tuvieron fue desastrosa y se reflejó en sus calificaciones, pues bailaron a ritmo de merengue con una coreografía sumamente básica para el nivel que están manejando actualmente otros integrantes, además de que cometieron varios errores y les resaltaron su falta de coordinación, así como que estuvieron fuera de tiempo.

A pesar de todo, la rubia intentó defenderse y se dijo satisfecha con lo que hizo, pues dice que presenta una fuerte lesión en la zona de la ingle, motivo por el que incluso tuvo que inyectarse medicamento para poder presentarse y controlar los dolores, así que calificó como una maravilla lo que hizo en la pista, lo cual únicamente provocó que le llovieran críticas.

Isabel Madow y Agustín Fernández no han logrado impactar a los jueces de 'LEBEH'

Isabel no ha dejado de recibir comentarios negativos por su participación en el show, al principio por su aspecto físico, ahora por su bajo desempeño y la culpan de que no logran alcanzar el nivel de las otras parejas, pues a lo largo del programa se ha ausentado en varias ocasiones, por temas de sus hijos, salud y otras cuestiones, pero ya no soportó los ataque y cree que Dania Méndez ha motivado a que esto suceda.

En la reciente transmisión de Las Estrellas Bailan en Hoy, mostraron la llamada que hizo la famosa a su coreógrafo, donde le reclamó por las historias que ha subido Dania acompañando a Fernández en los ensayos, lo cual asegura ha provocado que la ataquen: "Me están tirando en las redes, porque dicen que no voy a los ensayos y que Agustín está bailando solo con ella y Dania subió a las redes videos con él y la gente cree que no voy a los ensayos", comentó Madow.

Por su parte, el coreógrafo le explicó que no pueden controlar lo que la gente le escribe y le recordó que son un equipo, por lo que no debía de enojarse, pero la famosa 'Secre' de Brozo no lo ve así: "No parecemos un equipo, porque no les importa que me estén tirando hate desde el principio del programa. Parece que Agustín le está poniendo un pedestal todo el mundo y yo qué culpa tengo, a mí me están atacando todo el tiempo, resulta que soy la incumplida, la que no le parece el programa y la que no baila", reprochó.

Sin embargo, algunos de los conductores del programa también la criticaron y creen que sí merece que la critiquen por su falta de entrega, pues aseguran que mientras Agustín siempre está puntual en los ensayos, ella constantemente pone pretextos, llega tarde o simplemente no lo hace, así que no creen que tenga forma de defenderse.

Fuente: Tribuna