Luto en la música: Fallece Ruddys Martínez de terrible enfermedad; así predijo su muerte

Puerto Rico.- De nueva cuenta el mundo de la música se encuentran vestidos de un triste luto, debido a que recientemente se confirmó el lamentable fallecimiento de la reconocida cantante puertorriqueña, Ruddys Martínez Díaz, a causa de una muy terrible enfermedad, misma que le dio indicios a la famosa celebridad transgénero de que no le quedaba mucho tiempo y así fue como predijo su muerte en redes sociales.

Fue la mañana de este lunes 27 de noviembre, que la empresa True Self Foundation, confirmó el triste deceso de la artista que era conocida como 'La Pantoja de Puerto Rico', con el mensaje: "Celebramos la vida de Ruddys Martínez y nos unimos en solidaridad con sus amigxs y familiares. Nuestra comunidad agradece tu lucha, afectos y por abrirnos camino. Te recordaremos y celebraremos siempre, Mami Ruddys".

Ante este hecho, una de las amigas más cercanas, Brenda Vázquez, reveló las causas de su deceso, con el mensaje: "MaMy Ruddy's Martinez ya no sufre estuvo desde el Martes (21 de noviembre) en el hospital Doctor Center en Bayamón. Los que la conocemos sabemos que mami padecía de diabetes y con la situación de su cadera todo se complico y sus pulmones colapsaron, la oxigenación no estaba bien".

Pero, el deceso no tomó por sorpresa a los más cercanos a la querida celebridad, debido a que, a través de su cuenta de Facebook, en el cual habla que está cerca del final: "Les escribo desde mi transición, mi corazón no aguantó tanto amor y desde donde estoy intentaré abrir nuevas puertas que no conozco. Me van a recordar y en su corazón me tienen los que me quieren... como siempre les decía: ¡hay que cuidarse!".

¿Quién era Ruddy Martínez?

Ruddy además de ser una gran cantante, también fue reconocida en Puerto Rico por apoyar a los jóvenes transgénero y pertenecientes a la comunidad LGBTTTQ+, dándoles acogida a aquellos que corrían de sus hogares, recordando que cuando ella misma salió del clóset vivió el rechazo de sus padres, y por todo este esfuerzo en su labor, en junio del 2021 recibió un gran reconocimiento por parte del Senado puertorriqueño en honor a su trayectoria y su "entusiasmo por ayudar a la comunidad trans y a la juventud LGBTTTQ+".

