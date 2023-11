Madre de Eiza González impacta con su reacción por el 'noviazgo' de su hija con Mario Casas

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Si bien, en el pasado, Eiza González llegó a recibir duras críticas por parte de los medios de comunicación, con respecto a su aspecto físico, la realidad es que hoy en día, la actriz es una de las más atractivas de Hollywood, condado estadounidense en el que ha protagonizado varias películas de acción como es el caso de Bloodshot, Battle Angel: La última guerrera, Ambulancia, Godzilla vs Kong, Ciudad de Asesinos, entre otras.

Esta misma situación ha provocado que la también cantante sea captada con varios famosos con quienes ha sido vinculada románticamente , entre quienes pueden destacar Josh Duhamel, Luke Bracey, Timothée Chalamet, Jason Momoa, Liam Hemsworth (este último fue sumamente polémico, puesto su noviazgo salió a la luz después de que canceló su compromiso con Miley Cyrus), Calvin Harris, Dusty Lachowicz, Paul Rabil, entre otros; es por este motivo que causó gran revuelo la noticia de que la famosa podría haber iniciado una relación con el actor de 3 metros sobre el cielo, Mario Casas.

Y es que, aunque estos dos artistas no han confirmado o negado nada, si han sido captados en múltiples ocasiones juntos, principalmente en Roma, Italia, así como también se rumorea que compartirían tatuajes, mismos que ambos se habrían hecho en una escapada romántica y, como era de esperarse, la prensa ha comenzado a movilizarse para averiguar exactamente qué es lo que está ocurriendo en la vida de la actriz de Amores Verdaderos, por lo que aprovecharon al máximo un encuentro con la madre de la histrionista, Glenda Reyna, a fuera de Televisa, San Ángel.

Mamá de Eiza González habla sobre la presunta relación de la actriz con Mario Casas

Con evidente impaciencia, la exmodelo mencionó que Eiza siempre ha sido una “niña feliz” y más ahora porque se encuentra realizando sus sueños; “Trabaja muy duro y es muy talentosa, es una gran hija”, respondió Glenda, quien después afirmó que no sabía “nada” con respecto a la vida amorosa de la celebridad, puesto la distancia que existe entre ambas dificulta un poco que sepa algunas cosas; también dejó en claro que aunque supiera lo que ocurre no hablaría al respecto, puesto gusta de mantener las cosas en un bajo perfil.

“Yo sigo diciendo que no sé nada, yo estoy en México, ella está en el otro lado del mundo (…) Es que no me gusta que me pregunte de mis cosas, ‘¿yo por qué le pregunto por las suyas? Las mías son privadas y las de ella también”, expresó Reyna.

La madre de Eiza González asegura que Mario Casas es muy atractivo

Asimismo, la exmodelo dejó en claro que, en caso de que Mario fuera novio de su hija no hablaría sobre el tema, puesto no le gusta ser una “suegra metiche”, ya que ella misma tuvo que lidiar con alguien así en el pasado, señalando a la abuelita paterna de Eiza: “Ni me meto, ni opino, ni pregunto, ni nada, de verdad se los digo. Yo prometí ser una suegra fantástica, porque mi suegra era muy metiche, lo puedo decir ahora porque mi marido ya no está en este mundo, sino me lo hubiera tenido que haber callado”. Finalmente, la madre de Eiza reveló que no le disgustaría que Mario fuese pareja de su hija y resaltó que, de ser así, ella tendría “buen gusto”: “Es que es un guapo (Mario), en esta familia siempre hay buen gusto.”.

