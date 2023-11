Maquillaje: Nuestros consejos para un efecto antifatiga garantizado; lucirás más joven

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Entre el estrés, el paso del tiempo y las noches demasiado cortas, muchas veces necesitamos un poco de ayuda para recuperar un cutis radiante. Nada podría ser más sencillo con estos consejos de maquillaje. ¡No lucirás cansada nunca más! Corre por lápiz y papel para no perderte de ningún detalle.

Unifica la tez

Antes de elegir una base de maquillaje, pensemos en los cuidados. Un principio obvio para algunos, pero útil de recordar para otros, porque ningún maquillaje es satisfactorio si se aplica sobre la piel deshidratada. Por ello, comenzamos aplicando un sérum de vitamina C, activo anti-tez apagada de referencia, seguido de una crema hidratante. Es incluso mejor si lo masajeas un poco, para activar la circulación.

Cuidado con la falsa buena idea que consiste en elegir un color de base un poco más oscuro para conseguir un brillo saludable. Esto acentúa los huecos y las sombras. Se recomienda ser lo más parecido posible a tu tono de piel, porque la base sirve para unificar. A veces es difícil darnos cuenta de esto cuando somos jóvenes, pero cuanto más envejecemos, más iluminación' se vuelve necesaria para la piel. Coloca unos puntos en la zona central del rostro, donde más lo necesitas, y golpea con una esponja para una aplicación uniforme. A continuación alisamos lo que queda hacia el exterior, sin añadir ningún producto.

Persiguiendo las sombras

Las zonas huecas y oscuras como las ojeras dan inmediatamente un aspecto cansado al rostro. En el contorno de ojos, se agradece un corrector apenas más claro que el tono de la piel, pero, para un efecto óptimo. Se aconseja elegir un corrector específico, como el coral, que idealmente borra las ojeras. Para su aplicación estirar el material con un pincel o con la yema del dedo dando golpecitos.

Además de las ojeras, también iluminamos el surco nasolabial, a cada lado de la nariz, y los pliegues verticales entre la comisura exterior de la boca y el mentón. Para añadir luz, dibuja unas líneas de corrector ligeramente más claro que luego difuminas con la yema del dedo. Un gesto que posiblemente se repetirá en el arco de Cupido, para que el labio superior parezca más redondeado, o en la línea del ceño, entre las dos cejas, para borrarlo. Ten cuidado de realizar estas correcciones después de aplicar la base.

Elige tus colores sabiamente

Si no te despiertas por la mañana con una apariencia magnífica, puedes recrearla fácilmente en poco tiempo. Los polvos solares clásicos no son los más adecuados porque apagan la tez. El más efectivo es el que contiene un toque rosado, y sobre todo no más oscuro que el tono de la piel. Aplicarlo sin insistir, formando un '3' en el costado del rostro: frente, mejillas, mandíbula. Actúa como un rubor en el proceso. En los labios nos olvidamos del mate, que endurece los rasgos. Los bálsamos de colores o los labiales satinados en tonos palo de rosa son los más favorecedores.

Fuente: Tribuna