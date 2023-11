Peso Pluma presume sus vacaciones junto a Nicki Nicole con románticas fotografías

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de meses negando su relación, hace algunas semanas Nicki Nicole y Peso Pluma decidieron gritarle al mundo su amor y ahora no temen en mostrarse juntos, aunque esto no los ha mantenido alejados de la controversia ya que hay quienes no perdonan las declaraciones que dio en su momento a argentina, tal como cuando le preguntaron por el intérprete de corridos tumbados y dijo que era normal salir con él, tal como lo hace con su perro.

No obstante, ellos han decidido hacer caso omiso a las opiniones negativas y después de los besos que protagonizaron en el Pepsi Center de la Ciudad de México, ahora la pareja de cantantes decidieron disfrutar de esta etapa en su vida con unas deliciosas vacaciones en la playa, donde se dejaron ver muy acaramelados.

Aunque Hassan Emilio Kabande Laija se ha caracterizado por ser hermético con su vida privada, el famoso está tan enamorado que ya no oculta sus sentimientos hacia la rapera, así que desde su cuenta oficial de Instagram compartió con sus millones de seguidores algunas fotografías de su viaje, logrando poner de cabeza la red ya que se han convertido en una de las parejas consentidas del mundo del espectáculo.

Peso Pluma se toma un descanso en medio de su gira | Instagram @pesopluma

En las postales se les puede ver abrazados en la arena, a bordo de un yate viendo delfines, disfrutando del sol y del paisaje marino: "Hola plebada, por fin de vacaciones, muchas gracias a todos los que fueron parte de la primera gira de la Doble P, muy contento por todos los que fueron, gracias por apoyar 'Génesis' ya estamos trabajando y hay colaboraciones que sé que van a esperar, muy contento vamos a ir a Chile y a Argentina, el país de mamá", comentó el famoso en transmisión en vivo.

Internautas critican a Nicki Nicole por no subir contenido a redes con Peso Pluma | Instagram @pesopluma

"Me encantan juntos", "La pareja del año", "Qué envidia", "Viva el amor", "Muy lindos", "Súper enamorados", "Felicitaciones", fueron algunos de los comentarios que les dejaron, aunque muchos se cuestionaron por qué Nicki no subió nada de su paseo en redes sociales.

Fue tal el revuelo que causaron estas fotos de Peso Pluma abrazando a Nicki Nicole en la playa, pues lograron enloquecer a los internautas que en cuestión de horas rebasaron los 2 millones de reacciones, además de un sinfín de interacciones, lo cual comprueba que se han convertido en una de las parejas más populares y queridas del momento.

Fuente: Tribuna