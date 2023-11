¿Por la inseguridad? Actor de Televisa impacta al confesar que deja México por esta razón

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso y reconocido actor de melodramas de Televisa, Julio Camejo, recientemente fue captado en uno de los muchos eventos que se realizaron a lo largo del fin de semana, brindando una entrevista con la cual impactó a sus fans, debido a que confirmó que dejará México, revelando la tan importante razón que tiene detrás ¿será acaso que este se debe la inseguridad del país?

Como se sabe, en el año de 1999 debutó de la mano de la empresa San Ángel tras graduarse del CEA en el melodrama Tabú, tras lo que siguió en importantes producciones que alcanzaron grandes niveles de audiencia y marcaron puntos claves en su carrera, tales como Primer Amor, a Mil Por Hora, Aventuras en el Tiempo, ¡Vivan Los Niños!, De Pocas, Pocas Pulgas y Clase 406, además de importantes realitys shows, tales como Big Brother VIP.

Pero, así como ha permanecido ante las cámaras de la empresa televisora antes mencionada, también ha buscado diferentes retos en otras televisora, tal como lo fue en TV Azteca para demostrar diferentes talentos, como el culinario, al integrarse en la segunda temporada de MasterChef Celebrity México y más recientemente sus instintos de supervivencia La Isla, Desafío en Turquía, donde tuvo un gran éxito con sus fans.

Julio Camejo. Internet

Y ahora, al parecer está listo para seguirse retándose a él mismo en nuevos proyectos, por lo que en poco tiempo deberá de abandonar la Ciudad de México para viajar hasta Brasil, pero no por la inseguridad de México, ni para quedarse a vivir, sino por el hecho de que tendrá trabajo en una importante serie, la cual declara que será estrenada para el próximo 2024 y por la que deberá quedarse en dicho país por dos meses.

Finalmente, invitó a sus miles de seguidores a verla, y cuando se tocó el tema con respecto a las denuncias de delitos sexuales que han estado saliendo a la luz en los últimos años, este declaró que no tenía muy en claro y prefería no tocar el tema, señalando que en cuanto viera a su amiga, que acaba de hablar sobre su propio caso, le preguntaría para informarse mejor y no hablar sin conocimiento y a la ligera.

Fuente: Tribuna del Yaqui