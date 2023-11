Taylor Swift anuncia la llegada de 'The Eras Tour' al streaming con 3 canciones adicionales

Comparta este artículo

Estados Unidos.- La superestrella del pop, Taylor Swift, tiene un regalo especial para sus fans en su próximo cumpleaños: una versión extendida de la película The Eras Tour que estará disponible para alquilar bajo demanda a partir del 13 de diciembre. La noticia fue anunciada por la propia Swift en sus redes sociales, donde expresó su entusiasmo por compartir esta experiencia cinematográfica extendida con sus seguidores.

La versión extendida de la película, que ya cuenta con una duración de dos horas y 49 minutos, incluirá tres actuaciones adicionales que prometen sumergir a los espectadores aún más en el universo musical de Swift. Las canciones añadidas son Long Live, The Archer y Wildest Dreams, esta última presentada a través de un emocionante clip de un minuto compartido por la artista.

Este anuncio llega como la culminación perfecta del exitoso Eras Tour, que concluyó oficialmente en São Paulo, Brasil, anoche. El concierto de despedida no solo fue memorable por marcar el fin de una etapa, sino también por presentar dos canciones inéditas en el segmento Surprise Songs. Swift sorprendió a la audiencia con Say Don't Go, una versión de 1989 (Taylor's Version), y la canción de lujo de Evermore, It's Time to Go.

Durante el espectáculo, Taylor Swift compartió con emoción sus sentimientos sobre la gira, calificándola como "la aventura más mágica de mi vida". Reconoció la importancia de celebrar la conexión con sus fans y expresó su deseo de construir un espectáculo que incorporara todos sus recuerdos favoritos de giras anteriores.

A pesar de este emotivo cierre, los fanáticos de Swift pueden esperar más dosis de The Eras Tour. La artista tiene previsto regresar a los escenarios en febrero de 2024 con una serie de espectáculos en Asia y Australia. Luego, continuará su gira con una etapa europea y británica que se extenderá desde mayo hasta gran parte del verano. La despedida definitiva llegará con una lista adicional de shows en Estados Unidos y Canadá en octubre y noviembre de 2024.

La decisión de Swift de lanzar una versión extendida de la película para alquilar bajo demanda demuestra su compromiso continuo con sus seguidores y su deseo de compartir experiencias únicas. Con el añadido de tres actuaciones emocionantes, la película promete llevar a los espectadores en un viaje musical aún más memorable a través de las distintas eras de la carrera de Taylor Swift.

