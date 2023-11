Tras denunciar abuso de Pablo Montero, Gaby Spanic hace una inesperada confesión en 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de haber denunciado públicamente al reconocido actor de melodramas y famoso cantante, Pablo Montero, de haberla abusado sexualmente, hace poco, la famosa y muy polémica actriz de melodramas, Gaby Spanic, brindó una entrevista en exclusiva para el programa Hoy, en la cual logró dejar a todos en completo estado de shock al hacer una muy inesperada confesión sobre su vida privada.

Hace casi dos semanas que en Secretos de Villanas 2, Spanic dejó en shock a sus colegas al afirmar que fue abusada por Montero al estar en La Casa de los Famosos, declarando: "Estábamos en el cuarto de fumadores y de repente yo lo veo y me dice ‘tú siempre me has gustado’. Me estaba fumando mi cigarro, me lo agarró, se me cayó en los senos. Empezó a agarrarme los senos, me agarró por el brazo y me quería besuquear a la fuerza. Yo pegaba de gritos: 'Sáquenme de aquí'", agregando que todo fue editado para que no saliera al aire y quisieron callarla.

Ante este hecho, han habido un sin fin de reacciones por parte de celebridades, como Niruka Marcos, la cual declaró que consideraba que estaba exagerando, y por supuesto el mismo acusado, el cual declaró: "Lo que pasa es que no quiero darle importancia a lo que no es. Oye, si hubiera pasado eso, así como te lo puse en el mensaje, ¿no? Me sacan o probablemente sacan a la persona que hizo algo así... Si fuera cierto, pues hubiera denunciado".

Y ahora, ante todos estos ataques, Gaby en el matutino de Televisa brindó una entrevista en exclusiva en la que se defendió de todos aquellos que dudan de su historia y la han tachado de alcohólica con tal de desmeritar su denuncia, expresando que ella tenía desde los 14 años trabajando y declaró: "Ningún productor me ha visto en estado inconveniente", afirmando que no iba a dejar que mancharan su nombre.

Finalmente, al cuestionarle sobre el estado de su corazón, la actriz de Corazón Guerrero mencionó que estaba en una relación sentimental con un galán que es "muy guapo", pero que por el momento lleva las cosas en calma y no la ha hecho muy pública, pues sigue tanteando el terreno para ver como van resultando las cosas con él, pero que por el momento simplemente lo dejaría de esa manera, sin revelar la identidad.

Fuente: Tribuna del Yaqui