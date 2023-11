"Va a estar padre": Mauricio Ochmann revela pasará la Navidad al lado de Aislinn Derbez

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso y reconocido actor de melodramas, Mauricio Ochmann, recientemente acaba de dejar en completo shock al momento de hacer la inesperada confesión sobre que pasará la Navidad al lado de su exesposa, la famosa y querida actriz, Aislinn Derbez, pero no solo eso dejó sorprendidos a todos, sino que también el hecho de que también los acompañara María José del Valle Prieto, la primer esposa del histrión.

Tras dos separaciones y dos hijas, Ochmann sigue mostrando su interés por ser un padre presente en la vida de sus hijas, Lorenza y Kailani, fruto de sus relaciones con del Valle Prieto y la primogénita de Eugenio Derbez, respectivamente. Sin embargo, durante la entrevista que concedió en el programa Todo Para la Mujer, sorprendió al revelar que esta Navidad la celebrará junto a sus exparejas, pues desea convivir con sus dos hijas en esta fecha tan especial.

Según lo dicho por el reconocido actor de 46 años de edad: "En Navidad voy a descansar, voy a pasar Navidad con mis dos hijas y con las mamás de mis hijas, entonces va a estar padre… sí, todos". Ante la sorpresa de Maxine Woodside y los reporteros que se

encontraban en el estudio, Ochmann tomó con mucho humor el comentario sobre si cada una llevará un guisado, siguiendo el juego al responder: "y yo llevo el postre".

Posteriormente, el actor conocido por su personaje del 'El Chema' contó más detalles del lugar al que viajará con sus exparejas y sus hijas en épocas decembrinas: "Voy a pasar Navidad en la nieve, en las montañas, en una cabaña en California, y voy a estar con mis hijas y con las mamás de mis hijas", dejando muy en claro que ellos son una familia moderna y con tal de ver bien a ambas pequeñas hacen lo que sea.

Al ser cuestionado sobre si María José y la hermana mayor de José Eduardo Derbez mantienen una buena relación, Mauricio recalcó: "Sí, pues es que somos familia, está padre, va a ser como una Navidad pues muy particular". Acto seguido, Mauricio Ochmann bromeó con la peculiar celebración que tendrá en las próximas semanas y comentó quién: "(Cada una con su mamá), para que no se peleen, y yo en el sofá".

Por otra parte, el actor aseguró que es un padre que apoya a sus hijas, y por tal motivo, no ha pensado en la profesión que puede desempeñar su hija Kailani: "La verdad es que no la hemos cuestionado, pero le encanta bailar, le encanta pintar, le encantan las artes, es muy artística y vamos a ver por donde se va, la grande me salió más como la mamá, que quiere ser arquitecta, que también tiene que ver con artes, pero más hacia la arquitectura, entonces yo siento que hay que dejar a los hijos que vayan escogiendo".

No obstante, el artista explicó que no está cerrado a la posibilidad de que la pequeña quiera ser actriz: "Si puede ser actriz, yo la voy a apoyar muchísimo y aparte lo que dices tú, o sea, tiene todo un círculo que la podemos cobijar muy bien, en irle diciendo por donde".

