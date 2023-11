VIDEO: José Madero vuelve a cantar 'Narcisista por Excelencia' y desata locura en vivo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- José Madero Vizcaíno es un músico regiomontano que alcanzó la fama como el vocalista y letrista de Panda. La banda ganó gran popularidad en la escena musical latinoamericana con canciones como Los Malaventurados No Lloran, Cita en el Quirófano, Disculpa los Malos Pensamientos, entre otras más. Su música a menudo abordaba temas como el amor, la juventud, la introspección y hasta el odio.

Después de la separación de dicha banda en 2016, Madero ha continuado su carrera en solitario, sumando actualmente cinco álbumes de estudio y un EP. Este arduo trabajo le ha permitido cosechar sus propios éxitos con temas como Sin Ampersand, Plural Siendo Singular, Cerraron Chipinque, La Petite Mort, entre otros Sin embargo, es innegable que son muchos los fans de Panda que a día de hoy siguen su trayectoria.

Es por ello que para darles gusto, José Madero suele interpretar un par de canciones de Panda durante sus conciertos, asegurando que no quiere colgarse de la fama de su pasado y prefiere darle prioridad a sus canciones como solista. Pero esto no fue impedimento para que causara furor este 25 de noviembre en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México al tocar un tema que muchos esperaban volver a escuchar en vivo.

En su primer noche de sus dos fechas, tras interpretar varios de sus éxitos, el silencio previo a la canción sorpresa de la noche inundó el recinto y el cantante reveló que ese 25 de noviembre celebraba 17 años de haber pisado por primera vez el Auditorio Nacional. Fue entonces cuando cuando las luces se tornaron rojas y Narcisista por excelencia comenzó a sonar, sorprendiendo a la multitud, recibiendo gritos y ovaciones.

El emotivo momento fue grabado en video por sus fans y compartido en redes sociales. Como era de esperarse, los buenos comentarios no se hicieron esperar, pues Pepe no cantaba dicha canción desde su salida de Panda hace poco más de 7 años. Algo muy similar ocurrió durante 2022, cuando volvió a interpretar Los Malaventurados no Lloran durante su gira, lo cual también causó sensación entre los asistentes.

En cuanto las canciones de Panda que José Madero tocó en sus shows del Auditorio Nacional, el 25 de noviembre destacaron temas como Solo a Terceros, Sistema sanguíneo fallido, además de Narcisista por Excelencia. Mientras que para 26 de noviembre, los temas elegidos fueron Libre pastoreo, Nuestra Aflicción y Los malaventurados no lloran.

