Andrea Legarreta pone en su lugar a conductor de 'Hoy'; deja sin palabras en pleno en vivo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa actriz de melodramas y reconocida presentadora de TV, Andrea Legarreta, acaba de dejar a más de uno con la boca abierta, debido a que en pleno programa en vivo de Hoy no tuvo reparo alguno al momento de dar su opinión y poner en su lugar a uno de los más reconocidos presentadores de la emisión matutina, César Lozano, mismo al que dejó sin palabras por este importante motivo.

Como se sabe, cada lunes se presenta en los foros del famoso matutino de la empresa San Ángel, actualmente producido por Andrea Rodríguez Doria, se presenta el reconocido conferencista que tiene su propia sección El Placer de Vivir, en donde da consejos de vida en base a situaciones cotidianas o sentimentales que todos han o van a pasar en algún momento, como superar perdidas, las traiciones o incluso el desamor.

En esta ocasión, el reconocido experto puso a los integrantes del matutino y a su invitado especial, El Fantasma, reconocido cantante del regional mexicano, para retarlos con el tema de conocer a alguien cómo la palma de su mano, el cual es un dicho muy famoso cuando se quiere decir que se conoce muy bien a alguien, así que los puso a dibujar la palma de su mano en los pizarrones blancos que tenían.

Después de que Lozano analizó los dibujos de los presentadores, definió que la que mejor conocía su mano y que se fijaba en cada detalle era la expareja del reconocido cantante y famoso actor, Erik Rubín, dando así la lección que a veces se dice conocer a alguien cuando en realidad no ven más allá de algo, pues de seguro no prestan atención y no se interesan, no profundizan y no hablan de temas de verdadera importancia, dando como ejemplos conversaciones madre a hija o hijo, o padre con sus hijos.

Ante este hecho, la famosa actriz de obras de teatro como Vaselina y Los Monólogos de la Vág..., le expresó que a veces también las otras personas no dejaban ver más allá, haciendo reír a los presentes y por un momento dejó sin habla a Lozano, demostrando que lo había tomado en curva, pero tras esto continúo con su lección, concluyendo con que a veces se debe de escarbar bien y no solo escarbar, para conseguir algo.

Fuente: Tribuna del Yaqui