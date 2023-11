Arturo Peniche es operado de emergencia por esta terrible razón; este es su estado de salud

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Recientemente el famoso y reconocido actor de melodramas, Arturo Peniche, acaba de volver a hablar sobre sus accidentes y en una entrevista para el programa Hoy reveló cuál es su estado de salud actual después de haber tenido que ser operado de emergencia ante la terrible razón de haber sufrido la dislocación de varias de sus vertebras ya lesionadas por caídas de motos y caballos por gajes del oficio.

Como se sabe, hace un par de meses que Peniche apareció ante las cámaras del matutino de Televisa con un collarín, lo que despertó las alertas sobre algún accidente, a lo que él mismo salió a desmentir que tuviera un incidente, pero confesó que fue operado de emergencia, debido a que "Tenía muy presionada la médula, se descolocaron o dislocaron, no sé cómo se pueda decir, y me las tuvieron que corregir. Me pusieron unos separadores".

Ante este hecho, el exintegrante de Top Chef VIP, declaró que esto se debía a problemas con accidentes laborales, confesando que por un tiempo: "Me dediqué un rato a la acción, al doblaje de cine o a las escenas de riesgo y con el tiempo ya se fueron acentuando y obviamente (el cuerpo) cobra la factura", así que después de tantos años era importante que le realizaran una cirugía para ayudarlo con los problemas en las cervicales.

Y ahora, después de meses de recuperación, el también cantante en la entrevista para el matutino de la empresa San Ángel, que es producido por Andrea Rodríguez Doria, declaró que afortunadamente se encuentra mucho mejor, que aún siente algo de dolor cuando se mantiene mucho tiempo de pie y cuando canta, pero lo cerró con una broma con respecto a que le duele más el alma que otra cosa.

Finalmente habló con respecto al hecho de que se lanzara como cantante, afirmando que pronto lanzará un disco de boleros, señalando que no le temía a las críticas, que él prefería ser conocido como artista multifacético, y por ello es que estaba contento con los resultados que ha arrojado con su participación en el mundo de la música, dejando en claro que no va a salirse.

Fuente: Tribuna del Yaqui