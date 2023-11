Chris Evans habla sobre los rumores de su regreso al UCM: "Una novedad para mí"

Comparta este artículo

Estados Unidos.- Chris Evans, el querido intérprete del Capitán América, ha desmentido los recientes rumores sobre su regreso al Universo Cinematográfico de Marvel (MCU). Aunque informes previos sugieren la posible reunión de los Vengadores originales, Evans aclaró durante su participación en The View que no se le ha contactado oficialmente para regresar como Steve Rogers.

Variety había informado sobre la consideración de Marvel de reunir a los Vengadores originales, planteando la posibilidad de ver nuevamente a Evans junto a Robert Downey Jr. y Scarlett Johansson en futuras entregas. Sin embargo, Evans, al abordar los rumores, se rió de la rapidez con la que estas ideas circulan y expresó que, para él, es una novedad.

Durante la entrevista, Evans destacó su aprecio por el personaje de Steve Rogers, pero dejó claro que, hasta el momento, no ha recibido ninguna propuesta oficial para regresar. En medio de las especulaciones, el actor enfatizó su actitud protectora hacia el papel y señaló que consideraría repetir el icónico personaje solo si la oferta fuera perfecta.

Crédito: Marvel

Aunque la noticia de un posible regreso de Evans al MCU ha emocionado a muchos fanáticos, el actor subrayó que la idea aún está en el ámbito de la especulación. Al parecer, la información sobre su participación en una futura película de Avengers se ha convertido en una constante, pero Evans se mantiene ajeno a tales proyectos hasta recibir una oferta concreta.

La situación actual de Marvel ha generado discusiones sobre la necesidad de revitalizar la franquicia, especialmente después del rendimiento comercial decepcionante de películas recientes como The Marvels y Ant-Man and the Wasp: Quantumania. La posibilidad de reunir a las estrellas que definieron las primeras fases del MCU se considera como una estrategia para atraer a la audiencia y restablecer el éxito de taquilla.

A pesar de los desafíos actuales, el MCU sigue avanzando con su Fase 5, que incluye proyectos emocionantes como Madame Web de Sony y la altamente anticipada Deadpool 3. Los fanáticos esperan con entusiasmo la llegada de nuevos superhéroes y la evolución del universo cinematográfico que tanto han llegado a amar.

Fuente: Tribuna