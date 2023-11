Enfermo y en problemas: César Bono da dolorosa noticia y estremece a Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Sumado a su crítica situación de salud, pues el año pasado estuvo a punto de morir por graves problemas de salud, ahora el primer actor César Bono se encuentra metido en un asunto legal por una propiedad que tenía en renta. Como se sabe, días atrás el intérprete de 'Frankie Rivers' en la serie Vecinos denunció legal y públicamente que una mujer llamada Jessica no quería desalojar la casa que él le rentó hace dos años explicando que tenía meses sin pagar el arrendamiento.

En una reciente entrevista con el programa Sale el Sol, don César se defendió luego de que trascendiera que ahora la mujer lo estaba acusando de amenazas mediante llamadas telefónicas que habría hecho en los primeros meses de este 2023. Durante la plática, el histrión de Televisa confesó que sigue luchando para recuperar el inmueble que le arrendó a Jessica López, quien le debe un año de renta y se niega a abandonar su propiedad.

El también exactor de TV Azteca manifestó que desconocía los procesos legales que implica un problema de este tipo, por lo que ahora debe esperar a que las autoridades den fecha de una segunda instancia. "Los juicios se llevan dos instancias, la primera instancia la gané yo, y lo único que se esperaba es que nos dieran una fecha para que la señora deshabitara la casa", explicó y aseguró que Jessica está siendo favorecida por un juez:

La señora, vete tú a saber cómo, porque yo no sé de leyes, consiguió otro juez y ese juez nuevo echó para atrás la decisión del me había dado la razón a mí, entonces ese es el año que la señora no ha pagado", detalló.

Asimismo, don César compartió que Jessica se niega a salir del lugar alegando que ha invertido dinero en esa casa: "Que porque le ha metido a la casa mucho dinero, lo cual también es ilegal, si tú me rentas algo a mí, y yo le meto mucho dinero a esa propiedad, es tuyo el dinero que yo meta, porque la propiedad es tuya, no mía, entonces dice que no me paga, antes decía que porque había metido 600 mil pesos a la casa, y hoy dice que ya metió 1 millón y medio".

Finalmente, César negó que haya amedrentado a la que fuera su inquilina y señaló que en realidad fue ella quien trató de intimidarla en una ocasión en la que se encontró con ella: "Ahora dice que amenazas, lo cual también es una mentira, yo a la señora la vi el día que me pagó un año adelantado, un día en el juzgado, donde ella misma dice que yo la amenacé por teléfono, y jamás lo hice, y en el juzgado ella con su pareja... alguno de los dos, no por teléfono, sino ahí de frente, con la gente del juzgado, dijo 'este cuate necesita un levantón', refiriéndose a mí", expuso.

Fuente: Tribuna