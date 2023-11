¿Es gay? Destapan a la verdadera pareja de Fernando Colunga y filtran FUERTE secreto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A lo largo de toda su carrera, Fernando Colunga ha enfrentado diversos rumores sobre sus preferencias sexuales, sobre todo porque es muy hermético en cuanto a su vida privada y porque no suele compartir si está o no en una relación. Recientemente los conductores del programa Chisme no Like desataron una fuerte controversia debido a que revelaron quién es la verdadera pareja del galán de Televisa y filtraron el fuerte secreto que guardan.

Como se sabe, el actor de telenovelas como María, la del barrio, Amor real, Alborada, Pasión, Soy tu dueña y Pasión y Poder estuvo 7 años retirado del Canal de Las Estrellas hasta que este 2023 aceptó protagonizar el remake de El Maleficio. Esto significó que Fernando volviera a estar en el 'ojo del huracán', pues además de que miles esperaban su regreso, el proyecto para el que fue contratado tenía muchas expectativas.

Sumado a los rumores de que la nueva versión de El Maleficio fracasó, ahora Colunga está enfrentando un escándalo porque Javier Ceriani de Chisme no Like informó que estaba a punto de convertirse en padre. Sí, al parecer el famoso actor mexicano está esperando a su primer hijo al lado de Blanca Soto, actriz que sería su pareja desde hace más de una década, cuando trabajaron juntos en Porque el amor manda.

Fernando Colunga tendría a su primer hijo con Blanca Soto

Así lo compartió Javier Ceriani ante los micrófonos de su programa en YouTube: "Chisme no Like' llegó hasta la ciudad de Miami para investigar y confirmar, ya no hay duda, está recontra confirmado, Blanca Soto tiene cinco meses de embarazo de Fernando Colunga, que será padre de un niño o una niña", dijo el presentador argentino, creando asombro entre la audiencia.

Supuestamente, la exactriz de Televisa estaría atendiendo su embarazo en una clínica de Miami, Florida, lugar de donde habría salido la información presentada en Chisme no Like. Según la información que tiene Ceriani, Blanca y Colunga verán nacer a su primer hijo el próximo 2024. Cabe resaltar que Fernando Colunga ya había hablado sobre la posibilidad de tener un hijo pronto, pues hace unas semanas lo declaró de la siguiente forma:

Yo estoy en el proceso... yo soy niñero, yo nunca he estado negado a tener un hijo y si no lo he tenido es porque la vida no había querido que lo hiciera".

Fuente: Tribuna y YouTube Chisme no Like